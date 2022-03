El partido de la U realizó su primera reunión de bancada en el hotel Opera luego de las elecciones del pasado 13 de marzo, la cita inició sobre las 9:00 am en el centro de Bogotá. La bancada contó con la presencia tanto de los actuales congresistas como de quienes resultaron electos.

Federico Gutiérrez habló acerca de los tres ejes que el Partido de la U considera fundamentales para trabajar en el próximo gobierno: El primer eje trata del crecimiento económico en donde se habló de la generación de empleo; transición energética, sector mypimes y fortalecimiento del sector agroindustria; el segundo, trata de las transformaciones sociales y de paz, refiriéndoselo al desarrollo social, primera infancia, acceso a la educación, salud de calidad para todos, y el tercer eje trata de seguridad en donde se habló de la lucha contra la corrupción, la implementación de los acuerdos de paz, donde anunció una reunión con el expresidente Juan Manuel Santos.

“Hablaré también con el expresidente Juan Manuel Santos y los acuerdos de paz y cómo sobre todo se necesita es una paz real en los territorios, en donde garanticemos la inversión, lo que yo he dicho es, yo no me voy a devolver a una discusión de 5, 6 años, voy a dar cumplimiento a los acuerdos de paz, eso significa que las Farc tienen que cumplir, que no le han cumplido a las víctimas, para mí el eje de la paz son las víctimas”, señaló Gutiérrez.

El ahora candidato presidencial recibió por parte de Dilian Francisca Toro , directora de la colectividad, un documento titulado ‘Claves para un Gobierno Democrático en Colombia” en donde expuso los tres ejes que propone el partido de la U y la importancia del trabajo en las regiones.

Gutiérrez por su parte, agradeció la confianza del Partido al presentarle su propuesta y habló de la importancia de trabajar con todos los sectores políticos del país. “Necesito a los partidos políticos no solo para ganar, sino para gobernar”. En la reunión no dio el nombre de su fórmula presidencial.

