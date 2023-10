“Ganaré la Gobernación de Antioquia sin Uribe, sin Petro y sin Quintero”: Luis Pérez

A tan solo unos días de las elecciones regionales siguen las movidas políticas en los distintos puntos del territorio nacional; la última se dio en Antioquia, donde Julián Bedoya, candidato a la gobernación de ese departamento confirmó su adhesión a la campaña de Luis Pérez.

Fue el mismo Julián Bedoya quien hizo el anuncio y manifestó que desistió de su candidatura a la Gobernación para unirse a Pérez: "Mi familia, la familia de la renovación, piensa en grande y unidos, a través de la reconciliación y la unidad, vamos todos por esta meta un millón de votos para que Luis Pérez sea el próximo gobernador", dijo.

Por su parte, Luis Pérez aprovechó el momento para enviar un mensaje de unidad en una lucha por evitar la polarización, argumentando que su candidatura no es ni uribista ni petrista.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Pérez hizo un llamado a la unidad y trató de desligarse de los extremos; explicó que no es de derecha ni de izquierda y que su mirada es de tendencia progresista.

Publicidad

Sobre lo que viene para el próximo domingo 29 de octubre, aseguró que “el equipo que estaba dirigiendo el doctor Julián Bedoya es un equipo de seguidores de conservadores y liberales. Lo que tiene que empezar es trabajar para que el domingo ya sepan que el candidato no es Bedoya sino Pérez”.

Sobre las encuestas, detalló que siempre lo posicionaron primero y con una alta ventaja sobre el segundo, hecho que atribuyó a su gestión en sus administraciones pasadas: “Seguramente por estas obras que he hecho, yo creo que la opinión está mayoritariamente con Luis Pérez”, dijo.

Finalmente reiteró que no es simpatizante de partidos de extremos como el del expresidente Álvaro Uribe Vélez o el actual presidente Gustavo Petro e incluso también se desligo del exalcalde de Medellín Daniel Quintero. “Voy a ganar la Gobernación de Antioquia sin Uribe, sin Petro y sin Quintero”, aseveró.

Publicidad

“Yo no soy petrista, no soy de ningún extremo, ni derecha ni de izquierda, al país eso no le hace bien. Eso nos quita el espacio a dirigentes progresistas, de centro. Toda mi vida he sido un dirigente progresista, en el sentido de avanzada, de hacer obras grandes, de pensar en el futuro”, puntualizó.

Durante el anuncio de su unión, Bedoya y Pérez anunciaron además que, de ganar las elecciones del próximo domingo, más del 50 % del gabinete de Luis Pérez serán mujeres.

Vale aclarar que, aunque Bedoya haya renunciado a ser candidato y se haya unido a Luis Pérez, su rostro aparecerá en el tarjetón y votar por él anularía ese voto.

Vea aquí la entrevista en Mañanas Blu: