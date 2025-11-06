“Ha tenido un Gobierno muy flojo”: Quintero se aleja de Petro en medio del enredo por su candidatura

En medio del enredo por la inscripción del comité de recolección de firmas para aspirar a ser candidato a la Presidencia, Daniel Quintero se desmarcó del Gobierno del mandatario Gustavo Petro y aseguró que ha sido una administración floja.

“Creo que es un presidente de una visión tremenda, pero ha tenido un Gobierno muy flojo, que no ha estado a la altura de esa visión. Ha tenido malos cálculos en los tiempos para impulsar los cambios y ministros que no estuvieron a la altura, especialmente en temas de seguridad”, sostuvo en los micrófonos de Recap Blu.

Además, afirmó que el país necesita un “reseteo profundo” que abarque la política, la justicia y las instituciones, pues considera que “el sistema es corrupto en sí mismo y tiene incentivos para la corrupción”.

“Soy amigo del presidente, pero hemos sido gobiernos distintos. A los dos nos persiguieron, pero él ha estado mal rodeado. Lo ha dicho incluso él mismo, que sus ministros no han estado a la altura. Me pidió que entrara al Gobierno, pero yo estaba en otras cosas. Lo que el país necesita no es reelegir al mismo Gobierno ni a los mismos ministros, sino un cambio real”, puntualizó.



Frente a los señalamientos que lo ubican como el candidato del presidente Gustavo Petro, Quintero fue tajante al decir que eso "es una mentira".

"El presidente no tiene candidatos, y si tiene uno, es Iván Cepeda. Yo quiero ser el candidato de la gente, sin partidos ni jefes políticos”,añadió.



¿Qué pasará con su candidatura?

El exalcalde de Medellín cuestionó la decisión de la Registraduría Nacional de negar la inscripción de su comité de firmas, calificándola como un golpe contra la democracia.

“Esto no es un golpe contra un hombre, sino contra la democracia. No quieren que transformemos la Constitución, no quieren que entreguemos computadores a millones de niños, ni que acabemos con las notarías y las fotomultas. Vamos a seguir dando la batalla”, expresó Quintero, quien anunció que interpondrá varios recursos y buscará alternativas para mantenerse en la contienda presidencial.

Publicidad

Finalizó recalcando que busca ser independiente y por eso su primera opción para su candidatura a la Presidencia será a través de las firmas.