Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Elecciones Colombia  / "Ha tenido un Gobierno muy flojo": Quintero se aleja de Petro en medio del enredo por su candidatura

“Ha tenido un Gobierno muy flojo”: Quintero se aleja de Petro en medio del enredo por su candidatura

De hecho, el exalcalde de Medellín afirmó que el presidente Petro lo invitó a ser parte del Gobierno, pero él no aceptó. También habló de la decisión de la Registraduría sobre su comité de firmas.

