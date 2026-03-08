No hay que generar un alarmismo innecesario sobre las elecciones: Defensora del Pueblo

Desde las 8:00 de la mañana iniciaron las elecciones de Congreso y las consultas interpartidistas, en las que los colombianos podrán elegir a sus candidatos preferidos para Senado y Cámara de Representantes, así como a los aspirantes que participarán en las próximas elecciones presidenciales.

La jornada arrancó con las palabras del presidente Gustavo Petro, quien puso en duda la seguridad del sistema electoral en el país y emitió un mensaje para que las personas salgan a las calles si no se da el resultado esperado.

Ante eso, la actual defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, señaló que no se debe generar alarmismo y habló sobre su posición frente a las palabras del primer mandatario colombiano.

"Yo siempre he dicho que la democracia colombiana se cuida minuto a minuto. No podemos disminuir cualquier queja que pueda existir, pero tampoco generar un alarmismo innecesario", afirmó la defensora del Pueblo.



Ante ello, la Registraduría ha sido constante en sus explicaciones y en su llamado a la calma con respecto a la seguridad en sus sistemas. "Hay misiones de observación internacionales que están al tanto. Estamos los organismos de control, estaremos recibiendo todas las quejas y acompañando a la ciudadanía para garantizar que haya un proceso electoral libre y en paz", agregó.

Así mismo, Marín señaló la importancia de mantener la tranquilidad durante las elecciones y afirmó que la preocupación sobre la libertad en la jornada electoral y el proceso de gobernanza está presente, debido a la presencia de ciertos grupos armados ilegales en los territorios, pero aseguró que las autoridades están atentas a cualquier situación que pueda ocurrir.

Por otro lado, el presidente Petro señaló que la Fiscalía tiene una lista de puntos en donde se han presentado casos de compra de votos o evidencia de alguna alteración electoral.

Ante esto, la defensora del Pueblo, aunque no confirmó el hecho, sí indicó que el Ministerio de Defensa tiene datos importantes sobre estos casos: "el ministro de Defensa sí ha dado un reporte de incautaciones de dinero que estaba siendo transportado en los últimos días en unas cantidades altas que podrían presumirse destinadas a la compra de votos".

Iris Marín indicó que es importante que se vigilen estos hechos y que a esas incautaciones se les pueda hacer el respectivo seguimiento, debido a que las alertas están presentes por la posibilidad de compra de votos o intervenciones sospechosas en las campañas.

Pero mientras se aclaran estos casos, las elecciones siguen su curso normal en los puestos de votación dispuestos por la Registraduría Nacional y se espera que a las 4:00 de la tarde, cuando cierren las urnas, la jornada tenga una conclusión tranquila y en paz.

