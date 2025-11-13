Paloma Valencia: "Hay muchos interesados en decir que son el candidato de Uribe"

En medio de la decisión del Centro Democrático de descartar una encuesta para elegir a su candidato presidencial, la senadora y precandidata Paloma Valencia enfatizó en Recap Blu que, en estos momentos, hay muchos interesados en decir que son el candidato del exmandatario Álvaro Uribe Vélez.

"Lo que pasa es que aquí hay muchos interesados en decir que son el candidato del presidente Uribe. A mí me gusta mucho eso porque como yo siempre he sido uribista, me alegra mucho que unos que estuvieron en otros lados ahora sí quieran valorar al presidente Uribe y salir abrazados con él. Me parece magnífico. Me parece que reconocer los errores es muy importante y habla del carácter de las personas. Pero la verdad es que el candidato del presidente Uribe, el candidato del partido Centro Democrático, será un militante y un integrante del Centro Democrático. Nadie distinto", afirmó.

La senadora descartó además que puedan aparecer nuevos nombres fuera de los cinco precandidatos ya inscritos: Miguel Uribe Londoño, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Andrés Guerra.

“Ninguno más. Estos son los que son. Y de aquí saldrá no solamente el candidato, sino la próxima presidente de Colombia, porque estoy segura de que será mujer”, declaró en Recap Blu.



Sobre los señalamientos de división en la derecha —desde las tensiones internas del Centro Democrático hasta las fracturas en el Partido Conservador y en movimientos regionales— Valencia negó que exista una ruptura real. Aseguró que, aunque hay “vicisitudes” y una competencia natural, también existe voluntad de unidad. Para ella, el objetivo final es claro: construir una gran coalición de centro, centroderecha y derecha que derrote al Pacto Histórico en primera vuelta.

En ese sentido, Valencia fue especialmente crítica con el gobierno actual. Calificó al presidente Gustavo Petro como un líder con “vocación autócrata” y advirtió que un segundo gobierno de su sector “sería el fin de la democracia”.



¿Cómo elegirá el Centro Democrático a su candidato?

El Centro Democrático anunció que la selección de su precandidato o precandidatos para la consulta interpartidista de marzo se extenderá hasta el 6 de febrero de 2026, fecha límite establecida por el calendario electoral. El ajuste implica que no habrá resultados antes del 28 de noviembre, como se había previsto inicialmente, y que la competencia interna se prolongará por varias semanas más.

Paloma Valencia recibió la decisión con respeto, pero insistió en que el partido debe actuar con mayor celeridad.

“Lo que se necesita es que el partido consolide su candidatura y pueda avanzar”, afirmó.

Valencia defendió la necesidad de un consenso entre precandidatos que permita adelantar el proceso, sobre todo porque, en su opinión, la sumatoria de apoyos dentro del partido muestra que el Centro Democrático podría competir con fuerza en 2026.