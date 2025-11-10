Controversias públicas no le gustan a Uribe porque benefician a "outsiders": María Fernanda Cabal

El partido Centro Democrático atraviesa un serio enfrentamiento interno debido al mecanismo que se utilizará para seleccionar a su precandidato presidencial. La senadora María Fernanda Cabal, una de las precandidatas de la colectividad, habló en entrevista con Mañanas Blu, la oposición de la campaña de Miguel Uribe (padre) al método previamente acordado, generando sospechas de intentos de dilación y sabotaje dentro del partido.



Conflicto por la encuestadora Atlas Intel

La controversia se centra en la elección de la encuestadora internacional Atlas Intel. Según la senadora Cabal, hace un año todos los precandidatos habían acordado utilizar esta firma, descrita como "la mejor del mundo". Cabal resaltó que Atlas Intel fue la única que predijo correctamente la presidencia de Trump, la victoria de Javier Milei con una ventaja de 11 puntos, y el triunfo del gobernador de Antioquia.

Miguel Uribe Londoño Foto: Facebook Miguel Uribe Londoño

El conflicto estalló porque, según Cabal, Miguel Uribe (padre) es el único que se ha opuesto al uso de esta encuestadora. Cabal acusó a la campaña de Uribe de ingresar con un poder de veto que no está en los estatutos, filtrar actas reservadas y afirmar tener grabaciones. A pesar de que la encuestadora ofrecía tres métodos paralelos (presencial con GPS, digital y telefónico, sumando un total de 13.500 encuestas), la campaña de Miguel Uribe se opuso rotundamente.

La senadora Cabal expresó su preocupación sobre si el ánimo de este conflicto es evitar que el Centro Democrático tenga candidato. Calificó la situación como una "falta de respeto" hacia la militancia y un país "desbaratado".

María Fernanda Cabal. Foto: Blu Radio.

Ante el retiro de Atlas, el partido se enfrenta a la necesidad de buscar otra fórmula. Cabal indicó que la decisión final deberá tomarse por mayoría de los precandidatos, logrando un acuerdo con el director y el presidente Uribe, o que el director y el expresidente Uribe tomen la decisión directamente.



Uribe y la estrategia 2026

Frente al líder natural del partido, el expresidente Álvaro Uribe, la senadora Cabal señaló que a él "no le gusta ninguna controversia pública" porque esta beneficia a los candidatos "outsiders". Entre los "outsiders" que podrían beneficiarse se mencionaron a Abelardo de la Espriella, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón o Germán Vargas Lleras.



El presidente Uribe había delegado la potestad de tomar la decisión por consenso a los candidatos, entendiendo que consenso "no es unanimidad". Cabal defendió la actitud de Uribe, argumentando que él busca "abrir el abanico" de alianzas.

Escuche aquí la entrevista: