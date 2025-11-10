En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Gobernador de Arauca
Crisis diplomática con EEUU
Jaime Esteban Moreno
UE-CELAC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Controversias públicas no le gustan a Uribe porque benefician a "outsiders": María Fernanda Cabal

Controversias públicas no le gustan a Uribe porque benefician a "outsiders": María Fernanda Cabal

La senadora Cabal expresó su preocupación sobre si el ánimo de este conflicto es evitar que el Centro Democrático tenga candidato. Calificó la situación como una "falta de respeto" hacia la militancia y un país "desbaratado".

Publicidad

Publicidad

Publicidad