En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Encuesta Invamer
Aviones A320
Miguel Uribe Londoño
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia  / Pedagogía Electoral  / Colombia rompe récord: 91 aspirantes buscan la Presidencia mediante firmas, según registrador

Colombia rompe récord: 91 aspirantes buscan la Presidencia mediante firmas, según registrador

Penagos confirmó que el país nunca había registrado un volumen semejante de aspirantes presidenciales por firmas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad