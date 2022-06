Campaña de Petro critica a delegados de Rodolfo Hernández por no ir a reunión para acordar debate

El jefe de debate de la campaña presidencial de Gustavo Petro , Alfonso Prada, llegó antes del mediodía a la sede de RTVC, después de citar a Óscar Jahir Hernández, coordinador político de la campaña de Rodolfo Hernández . El objetivo de la reunión era acordar las condiciones para llevar a cabo el debate ordenado por el Tribunal de Superior de Bogotá.

Hacia las 12:40 del día, Prada salió de las instalaciones del sistema de medios públicos, en donde aseguró que ningún delegado de la campaña de Hernández asistió, ni virtual ni presencialmente.

“Lo que hemos comprobado el día de hoy es que no hay ninguna voluntad de Rodolfo Hernández de asistir al debate, no llegó ninguno de sus compromisarios, no mandó absolutamente ningún tipo de razón; de tal manera que verificamos que no hay ninguna voluntad de hacer el debate”, aseguró Prada.

El jefe de debate del Pacto Histórico aseguró que no tienen ninguna condición para el debate y que por eso le expresaron a RTVC que se someten a “las condiciones y reglas que defina el sistema informático público”. En ese sentido, añadió: “No proponemos ningún tipo de limitación, nos acogemos a las reglas que ellos propongan, las reglas de tiempo de intervención, la duración del debate, la ciudad en que se realizará, nosotros aceptamos las reglas”.

Por otro lado, RTVC emitió un comunicado en el que aseguró que “no ha recibido de parte de los candidatos a la Presidencia la solicitud conjunta ordenada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, para avanzar en la realización y transmisión del debate”.