Dilian F. Toro dice que Gaviria tiene dudas de alianza con Fico, pero que no ha tomado una decisión

La directora de La U, Dilian Francisca Toro, en entrevista con Mañanas BLU, se refirió a sus acercamientos con César Gaviria Trujillo, director del Partido Liberal, para un posible apoyo a Federico Gutiérrez. Según la dirigente vallecaucana, el expresidente le expresó dudas acerca de una alianza, pero la decisión no ha sido tomada.

“He estado hablando con el expresidente Gaviria al respecto. Él ha tenido sus dudas, me las ha expresado. Esperemos que él pueda tomar una decisión que favorezca a nuestro país, pero sí he estado hablando mucho con él el tema y él todavía, antes del día de ayer, no había tomado la decisión definitiva”, contó Toro.

De acuerdo con Toro, Gutiérrez busca alianzas con varios sectores sociales para obtener una mayor representatividad y la búsqueda de su fórmula vicepresidencial tiene dicha orientación.

“Aquí no es de egos ni personalismos, lo que tenemos es buscar otros sectores, tenemos que ganar. Para ganar y transformar a Colombia necesitamos buscar unidad de muchísimos sectores”, añadió la excongresista y exgobernadora del Valle.