El programa de Rodolfo es parecido al mío, no lo voy a desconocer, pero no tiene el cómo real: Petro

El candidato presidencial Gustavo Petro aceptó que su programa de gobierno y el de Rodolfo Hernández, con quien disputará la Presidencia en segunda vuelta el próximo 19 de junio, tienen similitudes en algunos aspectos, como la lucha contra la corrupción y programas de educación. Sin embargo, dijo que el programa de Hernández no tiene cómo ejecutarse en la vida real.

“ El programa de Rodolfo es parecido al mío, no lo voy a desconocer y tengo que leerlo más profundamente, pero si se hace una lectura al programa es parecido al mío en muchos temas, pero no tiene el cómo real y eso afecta uno intereses muy poderosos en Colombia”, recalcó Petro.

Sobre dichos intereses, el candidato del Pacto Histórico señaló que solo será posible con la “fuerza del pueblo” que lo apoye para llegar a la Casa de Nariño. Además, lanzó una pulla diciendo que las propuestas no deben quedarse solo en el discurso, pues “los libros se lo comen los ratones”.

“Yo quiero que se logre ese pacto con esos intereses y eso depende de la cantidad de pueblo que esté conmigo. Lograr eso, que ese sector que, incluso hereditariamente ha sido muy privilegiado por mucho tiempo, se pueda corregir por las buenas, hablando, pero eso depende de la fuerza popular que nos acompañe, no solo de la fuerza del argumento; los libros se lo comen los ratones”, dijo.

¿Le ofreció ser vicepresidente a Rodolfo Hernández?

“No es cierto (que le haya ofrecido la Vicepresidencia). Nosotros no hemos hablado desde hace más de tres años, pero él era todavía alcalde”, respondió (...) La última vez que hablé con Rodolfo Hernández, que yo recuerde, fue antes del COVID, siendo él alcalde en alguna visita que vino a Bogotá, queriendo conocer experiencias de mi Alcaldía. En ese momento, ni en la de él, estaban esas circunstancias que estamos viviendo”, añadió Petro.

Por su parte, el candidato de la Liga Anticorrupción aseguró en Mañanas BLU que Petro sí le ofreció la Vicepresidencia: “Me dijo que ambos éramos invencibles”.

"Me ofreció de todo. Me dijo que él y yo éramos invencibles y creo que no se equivocó. ¿Qué tal él y yo aliados? Hubiésemos tenido 14 millones y medio de votos".