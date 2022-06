Estudiantes de Política y Derecho de la Nacional, en asamblea permanente hasta segunda vuelta

Gabriela Martínez, líder de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional, habló en Mañanas BLU sobre la declaratoria de asamblea permanente, en la que los alumnos decidieron, en medio de las clases, suspender notas con el fin de adelantar sensibilización en las calles y hacer conversatorios de cara a las elecciones de segunda vuelta .

La decisión ha generado polémica pues en el anuncio se mostraron pancartas en favor de uno de los candidatos en las elecciones.

La asamblea se realizó con el objetivo de analizar los resultados del domingo, en ese sentido se crearon 4 comités para realizar pedagogía electoral sobre todo al rededor de las apuestas en educación de las candidaturas. pic.twitter.com/FVzC1kqGw0 — Ronald Felipe Vargas Sánchez (@Ronaldfvargass) June 1, 2022

“Claramente tenemos clase, creemos que es más que pertinente preguntarnos y darnos esos espacios en los debates académicos. La idea del mecanismo es poder focalizar los temas de las clases a la situación crítica, dar herramientas que podemos utilizar para construir colectivamente”, declaró Martínez.

“Se trata de poder dar el diálogo con los profesores, en la asamblea tuvimos posturas de profesores muy importantes, como incitar al debate de los candidatos, invitarlos a escuchar de sus propuestas y que se establezca un compromiso vinculante, eso dependerá de la moral de los políticos”

De acuerdo con la líder estudiantil, la asamblea no está a favor de un candidato en particular. “Una asamblea no está a favor de, sino alrededor de una discusión”, indicó.