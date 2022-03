Fajardo negó pedir a Francia Márquez ser su fórmula vicepresidencial: “Nunca lo consideré”

“Nunca estuvo en mi consideración”, le respondió Sergio Fajardo , candidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza, a Francia Márquez luego de que la líder ambiental asegurara a través de Twitter que había recibido “ una invitación ” de la campaña de Fajardo para ser su fórmula vicepresidencial en cara a las elecciones del 29 de mayo.

Este cruce de respuestas se da luego de que Fajardo anunciara este jueves que el exministro de ambiente Luis Gilberto Murillo, será su fórmula; de ganar las elecciones, Murillo sería el primer vicepresidente afro y del Chocó.

“Buenas tardes Francia. No sé quién de mi campaña te hizo esa invitación, pero nunca estuvo en consideración. Mi fórmula es Luis Gilberto Murillo, gran señor. Esto no me impide felicitarte por tu campaña y extraordinaria votación”, escribió el candidato.

Minutos antes, Márquez había publicado también en Twitter que rechazaba la supuesta propuesta por ser del Pacto Histórico, coalición en la que fue la segunda más votada y la tercera de todas las coaliciones, y porque “la palabra se honra”.

“Recibí invitación de la campaña de Sergio Fajardo para ser su fórmula vicepresidencial. Agradezco tener en cuenta nuestra lucha; no aceptamos por dos razones: 1. Somos el Pacto Histórico y haremos el cambio para nuestra gente. 2. En mi comunidad me enseñaron que la palabra se honra”, comentó antes Francia.

