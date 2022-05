“Frases en la carta son coincidencia con campaña de Fico Gutiérrez”: gerente de Colanta

El gerente de Colanta, Sergio González, habló en Mañanas BLU sobre el polémico comunicado en el que se les pidió a los productores no asociados cerrarle el paso a "demagogos que desaparezcan la cooperativa". Según el ejecutivo, la frase "Colombia, un país en orden", usada por la campaña de Federico Gutiérrez, es una coincidencia.

"Puede ser una coincidencia o porque verdaderamente nos gusta. Yo digo, ¿Quién no quiere seguridad, orden y oportunidades en el país? Yo respeto a la gente, lo que digo es que todo el mundo tiene el derecho a interpretar como quiera. El tema de la carta no es invitar a alguien en particular a que vote por un candidato", declaró González.

Según González, el uso de colores parecidos a los de la campaña de Gutiérrez no busca inducir al voto y la elección la tomó quien diagramó la comunicación.

"Cuando hice el borrador se lo paso al departamento de comunicaciones para que haga una diagramación y ellos incluyen unos colores que obviamente son generales, no apropiables para nadie. Es como cuando dicen que el gerente de Colanta es hincha de un equipo verde, pues de ese color hay equipo en Bogotá, Cali y Medellín. Eso se presta para interpretaciones. Aquí pasa lo mismo. Hay unos colores, sí, pero el texto de la carta como tal es el que tiene un mensaje, solamente, para invitar a cumplir con un deber", sostuvo.

De acuerdo con González, en ningún momento se pidió votar por un candidato específico ni en contra de otro. El ejecutivo, también aseguró que utilizó los medios de la cooperativa porque eran 'los habituales'.

"Yo leo la carta y veo que en ningún momento estamos obligando a que se vote por algún candidato específico. Simplemente estamos haciendo una invitación a que cumplamos con el deber constitucional de salir a votar el 29 de mayo. Esto es una carta como respuesta a unas inquietudes que nos han presentado los cooperados, recordemos que Colanta es una cooperativa cuyos dueños del negocio somos 10.000 personas, me incluyo yo porque somos trabajadores y productores de leche, campesinos pequeños y medianos", declaró González.

"La carta la hice como gerente de la cooperativa, es a nombre personal, usé los canales que tenemos dentro de la cooperativa porque son los que habitualmente utilizamos para comunicarnos. Inicialmente no lo hicimos como un tema político, sino como un tema de invitación a una palabra que utilizamos ahí que es sensatez, para contribuir con el electorado", añadió el gerente.