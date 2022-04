Los caminos del centro político ante la caída de Sergio Fajardo en las encuestas

El candidato Sergio Fajardo, de la coalición Centro Esperanza, se desplomó en la intención de voto dea cuerdo con la más reciente encuesta de Invamer. El exgobernador de Antioquia pasa de 15%, en febrero, a 6,5% en abril, de acuerdo con los datos entregados por el estudio, que se realizó entre el 21 y 27 de abril de 2022. Los resultados generan tensión en el centro político, donde ya se estudia si es o no viable que el aspirante llegue a las elecciones del 29 de mayo o decline su postulación. En Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, estuvieron políticos de centro quienes hablaron de los posibles caminos a tomar en primera y segunda vuelta.

Escuche a Sandra Borda, excandidata al Congreso por el Nuevo Liberalimo; a Carlos Amaya, excandidato presidencial; así como a Alejandro Eder, excandidato a la Alcaldía de Cali.

"Puede hacese mucho por mejorar los resultados. Creo que hay que hacerse preguntas, tampoco se puede llamar uno a engaños, porque lo que la encuesta refleja y su trayectoria es que efectívamente la intención de voto por el centro no ha crecido, sino decrecido", sostuvo Borda.

"Siento que el espacio político e ideológico en Colombia alrededor de un cambio de carácter institucional, sereno, de una política pública un poco más responsable se ha ido cerrando", agregó la académica.

"El resultado electoral que vemos es de dispersión del centro por los errores que se cometieron. Culpables o no, creo que no es necesario entrar en esa discusión. Colombia debería ver que existe una opción de cambio distinta a los extremos, pero la gente está tan indignada que vota en contra. La gente se fue de nuevo a los extremos, a votar en contra de alguien y no a favor. Yo sigo firme con Fajardo, de los caminos de unidad. Siento Fajardo está conectando con la gente. Lo siento un candidato distinto al 2018, con más fuerza": declaró Carlos Amaya.

"Creemos en el respeto y en hacer las cosas de una manera distinta. No es tanto qué va a hacer el centro, sino qué van a hacer los colombianos. Nosotros seguimos convencidos de que un gobierno sereno lo representa Sergio Fajardo. Seguiremos pedaleando, 30 días es un buen tiempo. No se pueden ignorar los resultados de la encuesta, pero es un llamado a la reflexión sobre cuál es el país que queremos. Si ese presidente es cualquiera de las dos opciones que van punteando se nos vienen cuatro años más de peleadera", indicó Alejandro Eder.