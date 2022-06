Ni por Petro ni por Rodolfo: Sergio Fajardo votará en blanco, otra vez

A través de una carta de tres páginas, el excandidato Sergio Fajardo anunció que votará en blanco en la segunda vuelta, enfatizando en las diferencias que le impiden acompañar a alguno de los dos candidatos que se disputarán la Presidencia de la República el próximo 19 de junio.

Para el exgobernador de Antioquia es imposible acompañar a Gustavo Petro, entre otras cosas por el matoneo que ha sufrido desde sectores petristas por haber votado en blanco hace cuatro años, cuando el entonces candidato de la Colombia Humana se disputaba la Presidencia con Iván Duque.

En medio de esta campaña llena de escándalos y agresiones, aquí los argumentos de mi voto el 19 de junio: pic.twitter.com/if9wmPjOZH — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) June 9, 2022

Publicidad

“No puedo votar por Petro por varias razones, y voy a empezar con la más controvertida: por una razón ´´personal. Desde mi voto en blanco en el 2018 el universo petrista, con su líder máximo a la cabeza, me hizo responsable de su derrota y me acusó de ser un uribista enclosetado. El aliado de Duque. Ni más ni menos me adjudican responsabilidad en este pésimo ´Gobierno”, explicó.

Fajardo también habla de las estrategias del Pacto Histórico, a propósito del reciente escándalo por los polémicos videos en los que aparece el senador Roy Barreras y otros integrantes de la campaña de Petro, y señala que esto, junto a otros hechos, han provocado un daño “que no es despreciable", con graves consecuencias en su contra, su familia y "las personas compañeras de Compromiso Ciudadano, entre otras”.

Sobre Rodolfo Hernández , Fajardo indica que “cada que habla lanza, sin titubear, una ráfaga, una mezcla de palabrotas acompañada de carcajadas, con el pragmatismo de un ingeniero que resuelve rápido y hace pocas pausas. No sabe lo que son la prudencia y la pena. Es avasallador y su presencia nunca pasa inadvertida”.

Además, el excandidato manifestó que, a su juicio, Hernández “conoce poco el país y su experiencia gobernando y en política es limitada”.

Publicidad

Sobre su voto en blanco

El líder de Compromiso Ciudadano explicó que, ante ese escenario, la mejor alternativa que encuentra es repetir la decisión del 2018 y votar en blanco.

Publicidad

“Con la convicción de que a pesar de la derrota electoral es lo que necesita nuestro país, votar en blanco hoy significa asumir el compromiso para seguir defendiendo nuestras ideas y aportar nuestras propuestas en el periodo tan complejo y difícil que viene a continuación para Colombia. Lo que vemos hoy en la campaña es premonitorio de lo que nos espera”, concluyó.