“No voto por Petro, principalmente, por una razón personal”: en dura carta, Fajardo canta su voto

El excandidato de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, reveló este jueves que votará en blanco en la segunda vuelta , el próximo 19 de junio.

Fajardo había anticipado en Blu Radio que no votaría por Petro y que, en un documento, argumentaría las razones para no hacerlo.

Este jueves, Fajardo publicó el esperado documento en sus redes sociales y en este explica que la principal razón para no votar por el candidato del Pacto Histórico, que se disputará la Presidencia con Rodolfo Hernández , es personal.

“No puedo votar por Petro por varias razones, y voy a empezar con la más controvertida: por una razón “personal”. Desde mi voto en blanco en el 2018 el universo petrista, con su líder máximo a la cabeza, me hizo responsable de su derrota y me acusó de ser un “uribista enclosetado”. El aliado de Duque. Ni más ni menos me adjudican responsabilidad en este pésimo gobierno”, explica Fajardo en la carta.

Posteriormente, el exgobernador de Antioquia dice que las redes sociales se convirtieron en el escenario de la demolición programada.

“Se dedicaron durante cuatro años a difundir de manera sistemática mentiras, excesos, engaños, burlas, trampas y falsedades con una estrategia claramente diseñada y que combina todas las formas de lucha. Contaron además con la circunstancial colaboración del Contralor y el Fiscal del presidente Duque”, añade.

Además, Fajardo le reprocha a Petro, a quien llama “líder supremo”, su actitud arrogante a la hora de buscar un acercamiento y condena la manera cómo sus seguidores lo trataron por rechazarlo, algoq ue le ha traído consecuencias, incluso, para su familia.

“El daño no es despreciable, con graves consecuencias para mí, mi familia, las personas compañeras de Compromiso Ciudadano, entre otras. Entonces en tiempos electorales aparece el supremo líder, magnánimo y generoso, que me convoca a que nos unamos. Dice que él sí deja su ego a un lado, y sus seguidores arremeten otra vez: Fajardo no atiende el llamado del ser supremo porque su vanidad y su arrogancia no lo dejan, es un ser vengativo, incapaz de pensar en el país. Antepone su pretendida superioridad moral al bienestar de un país y etcétera”, indica.

Asimismo, Fajardo dice que en la campaña de Petro todo vale, con tal de ganar, y es bienvenido todo el que se le acerque, con tal de que aporte votos.

“De esta forma, el matoneo es una actitud permanente y sin contemplación alguna frente a quien se atreva a contradecir u oponerse al líder. Al mismo tiempo, sin embargo, cualquiera que se acerque para sumar votos es bienvenido. De esta forma reconocidos corruptos encuentran la puerta abierta y su pasado se borra, se queda en la entrada. La argumentación es conocida: la política es dinámica, hay que tragar sapos, la política se hace con políticos. Todo vale”, añade.

Otra de las razones para no votar por Petro, aclara Fajardo en la carta, son sus programas imposibles, “revestidos con un supuesto rigor, que pretenden responder a las necesidades del pueblo”.

“El terreno está abonado para el populismo. Después vienen la frustración. Para finalizar, no sobra recordar el desempeño de Petro como alcalde de Bogotá. Promesas rimbombantes, obviamente incumplidas, y una ciudad que quedó sumida en una confrontación permanente. ¡Todavía amenaza con detener la construcción del Metro para obligar a que se haga lo que él considera que se debe hacer!”, concluye.

Este es el texto de la carta: