“No me molesta ni el petrismo ni el uribismo, me molesta la pobreza”: precandidato Carlos Amaya

Carlos Amaya , precandidato a la Presidencia por la Coalición Centro Esperanza , aseguró que de llegar a la Casa de Nariño su prioridad será favorecer a los campesinos y al sector agrícola. "Sería un presidente regional y volvería a darle el lugar al agro que merece ", sostuvo.

El aspirante aseguró que a pesar de las diferencias con Alejandro Gaviria , lo apoyaría si gana la consulta para así honrar la palabra. "Racionalmente esto ya está muy claro, esperemos ver qué pasa. soy un hombre de fe y espero ganar la consulta el domingo", afirmó el excongresista y exgobernador de Boyacá.

"Yo voy a honrar mi palabra, estaré con Sergio, con Alejandro, con Juan Manuel o con Robledo. Espero ser yo, además porque si gano la consulta podremos confluir de nuevo todos y hacer una campaña que pueda darle ejemplo a Colombia de reconciliación y unidad después de todo lo que ha sucedido ", indicó.

De acuerdo con Amaya, más que los temas políticos, su preocupación son los problemas sociales,;además expresó su preocupación por el impacto de los tratados de libre comercio en el agro.

"Yo puedo ser antiuribista, pero a mí no me hierve la sangre el uribismo. Yo puedo no ser petrista, pero no me moleta el petrismo. A mí me molesta la pobreza, la injusticia. Hay una cantidad de personas que no tienen qué comer . El campo se quedó solo, no hay futuro en el campo y esto tiene que ver con los tratados de libre comercio. La gente se envejeció en el campo, los campesinos se quedaron abuelitos", sostuvo.

"La comida cada vez está más cara, si uno sale a hacer mercado se da cuenta que está impagable. Uno dice, ¿cómo hará una persona con un salario mínimo para comer? La papa está en 4.800 pesos el kilo . Mi papá siembra papá y no le llega la plata, es el intermediario el que se queda con eso. El aceite está costando el doble, la carne ya casi una libra está en 16.000 pesos. ¿Cómo hacen los colombianos? La discusión es ver cómo volvemos al campo, lo modernizamos y consumimos los productos que se siembran en el campo colombiano", añadió

Escuche las propuestas de los precandidatos de Carlos Amaya, Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria y Jorge Robledo se miden este domingo en la consulta y los colombianos decidirán a quién respaldan en la carrera a la Casa de Nariño.