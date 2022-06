“Rodolfo Hernández es misógino, no reconoce el feminicidio este país”: Francia Márquez

La fórmula vicepresidencial del Pacto Histórico, Francia Márquez, aseguró en entrevista con Mañanas BLU que mientras Gustavo Petro ha sido satanizado por supuestamente no brindar garantías a las mujeres, el candidato Rodolfo Hernández es misógino y no reconoce el delito del feminicidio.

“Se han encargado de mostrar a Gustavo Petro como un demonio, el hombre que no tendría la disposición de garantizar los derechos de las mujeres. Ahora a las mujeres les toca decidir si escogen a un candidato misógino, como es el señor Rodolfo Hernández, que no reconoce el feminicidio en este país, que no reconoce que las mujeres somos asesinadas todos los días en este país, las niñas violadas,

Publicidad

“Además, [Hernández] considera que las mujeres tenemos que quedarnos, como en tiempos prehistóricos, en la casa cocinando , que entonces no tenemos que participar en política. Ahora a las mujeres en Colombia nos toca decidir si vamos a escoger un candidato que retrocedería los derechos que hemos conquistado las mujeres en este país, en términos de las tomas de decisiones que son trascendentales”,

Márquez se refirió en concreto a un video en el que Rodolfo Hernández durante una intervención aseguró que delito de feminicidio era “un cuento”.

Francia Márquez también aseguró que el empoderamiento y creciente participación en política de las mujeres se debe a la falta de compromiso de los hombres para defender los derechos femeninos.

Publicidad

“Las mayorías de los hogares son sostenidos por mujeres mamás, cabezas de familia. Lo hemos hecho con amor, alegría y un compromiso, pero eso no significa que ese el único lugar que debemos ocupar las mujeres. Yo soy mamá, pero también muy política, es un derecho que nadie nos debe quitar. Como los hombres no han hecho bien la política nos tocó a las mujeres”, indicó.