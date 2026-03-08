¿Quién será la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia? Se conoce fecha clave

Paloma Valencia consolidó este domingo su candidatura presidencial tras ganar con amplia ventaja la Gran Consulta por Colombia. Sin embargo, mientras se conocen los resultados definitivos y se producen las primeras reacciones políticas, surge una pregunta clave para la campaña: ¿quién será su fórmula vicepresidencial?

Según informó Noticias Caracol, citando una fuente cercana a la ahora candidata, el anuncio se realizará el próximo jueves 12 de marzo, fecha que se perfila como un momento decisivo para la configuración de su campaña rumbo a las elecciones del 31 de mayo para la primera vuelta presidencial.

Valencia, una de las principales figuras del opositor Centro Democrático, se impuso con claridad en la consulta al obtener el 55,6 % de los sufragios con el 73,71 % de las mesas informadas. Su rival más cercano fue el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo, quien alcanzó el 21,3 %, una cifra que sorprendió a varios analistas debido a que su campaña se realizó sin el respaldo de grandes maquinarias políticas.

Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático AFP

Tras conocerse los resultados, Valencia sostuvo conversaciones con varios de los candidatos que participaron en la consulta, entre ellos Oviedo, David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Alejandro Gaviria, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa. Todos ellos estaban previstos para subir a la tarima del evento y tomarse lo que los asesores de la candidata denominaron “la foto del triunfo”, en una señal de unidad dentro del bloque opositor.



Oviedo responde a fórmula vicepresidencial

Uno de los nombres que de inmediato comenzó a sonar como posible fórmula vicepresidencial fue el de Oviedo, aunque el propio excandidato aclaró que hasta ahora no se ha discutido ese escenario.



“La última conversación que tuvimos con Paloma Valencia en horas de la mañana era para prepararnos, porque según estudios internos la decisión se iba a dar entre ella o yo. Estábamos preparados para apoyar mutuamente el resultado”, explicó en Noticias Caracol.

Oviedo también reconoció que esperaba un mejor resultado, aunque destacó el respaldo obtenido, especialmente en la capital.

“Queríamos ganar la consulta, teníamos la esperanza de que el centro moderara el discurso político. Solo tuvimos un millón de votos, pero Bogotá habló y nos escuchó. Somos el resultado de una política que quiere hablar claro, escuchar y dejar de gritar”, señaló, al tiempo que insistió en que ahora corresponde analizar de dónde provino la votación antes de hablar de eventuales alianzas.

Con la candidatura ya definida dentro de la consulta, la atención política se traslada ahora al anuncio del 12 de marzo, cuando Valencia revelará quién la acompañará en la fórmula vicepresidencial.