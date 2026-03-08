Qué se puede y que no se puede hacer en la jornada electoral de hoy 8 de marzo

En este domingo de elecciones, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, entregó un balance inicial sobre el despliegue de más de 3.700 observadores en 515 municipios del país.

Con el objetivo de garantizar la transparencia, Barrios recordó las reglas estrictas que rigen tanto para candidatos como para los ciudadanos durante las votaciones.



Lo que está prohibido

"No se puede sacar a pasear la plata"; Una de las alertas más fuertes de la MOE se centra en la financiación irregular y la compra de votos, tras la incautación de más de 3.400 millones de pesos por parte de las autoridades.

Al respecto, Barrios fue enfática sobre el movimiento de efectivo:

“Hoy está prohibido sacar a pasear la plata como si fuera una mascota, es decir, platica en maletas, en bolsas, dentro del carro en efectivo está completamente prohibido”.



Otras restricciones importantes incluyen:

Propaganda electoral: No se puede entregar publicidad cerca de los puestos de votación. Además, las casas situadas en un perímetro de 100 metros a la redonda de los puestos deben estar libres de vallas o carteles políticos

Presión al votante: “Está completamente prohibido presionar a trabajadores o ciudadanos para que voten por determinadas candidaturas", indicó Barrios.

Publicidad en urnas: No se permite dejar ningún tipo de propaganda dentro de las urnas de votación.



Lo que está permitido y las recomendaciones clave

Para que la jornada transcurra sin contratiempos, la directora de la MOE instó a los colombianos a cumplir con sus deberes ciudadanos.

"No olvidemos la cédula en casa. Vamos a votar temprano, no vaya a ser que nos llueva por la tarde", aseveró.



¿Cómo denunciar irregularidades?

La MOE ha dispuesto canales para que los ciudadanos reporten cualquier anomalía, incluso de forma anónima, a través del WhatsApp 315 266 1969 o el portal pilasconelvoto.com. La invitación de la directora es a no guardar silencio:

“Si hay algo que le parece raro, que no le gusta, que le huele mal, díganoslo y nosotros actuamos", manifestó Barrios.

En cuanto a la vigilancia del proceso, está permitido el ingreso de los testigos electorales, siempre que estén debidamente acreditados. Barrios aclaró que la labor de estos testigos podría ralentizar la entrega de datos, pero pidió calma a la opinión pública:

“Si empezamos a ver que se demora la información, no es que se está haciendo fraude. Vamos a privilegiar como ciudadanos la certeza frente a la rapidez", finalizó.

Escuche la entrevista aquí: