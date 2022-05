Se confía plenamente en autoridades colombianas: fiscal paraguayo sobre asesinato de Marcello Pecci

El féretro con el cuerpo del fiscal paraguayo antimafia Marcelo Pecci , asesinado a tiros durante su luna de miel en una playa de Barú en Colombia, fue repatriado. Las investigaciones sobre su asesinato continúan para dar con los responsables y los móviles del crimen que de nuevo pone en el ‘ojo del huracán’ a Colombia.

El fiscal Augusto Salas, presidente de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay, habló en Noticias de la Mañana, donde se refirió a la muerte de su colega Marcelo Pecci e indicó que no se ha establecido desde qué país se dio la orden de asesinarlo, contó que va a pasar con el cuerpo del fiscal Marcelo Pecci y si las autoridades paraguayas van a hacer las investigaciones propias o hay confianza plena en las autoridades colombianas.

Publicidad

“Hay confianza plena, no, yo estoy en la investigación, pero estuve recién hablando con el fiscal general y la decisión hasta ahora tomada con los investigadores que están en el caso, se decidió no hacer ningún procedimiento con el cuerpo del colega porque se confía plenamente en los trabajos de las autoridades e investigadores colombianos”, indicó el funcionario paraguayo.

Las autoridades investigan si el fiscal antidrogas, asesinado el martes, fue seguido desde Asunción por sus victimarios, toda vez que sus investigaciones habían dado con poderosas mafias y narcos peligrosos de diferentes nacionalidades. Salas habló de ¿por qué el fiscal Pecci estaba tan desprotegido en Colombia?

“Yo estuve con él en un evento en el Consejo de la Magistratura, nos saludamos y cruzados algunas palabras, me manifestó que viajaba al exterior y olvidé preguntarle cuál era el motivo de ese viaje. No sabía que iba a ser su luna de miel y mucho menos en Colombia, no hablamos nada de seguridad, porque aquí en Paraguay él tiene un esquema de seguridad como todos los fiscales y no imaginé que fuera a salir así de desprotegido, nadie sabía de ese viaje”, señaló.

Salas habló de su estadía en Colombia y por qué no tenía el esquema de seguridad acostumbrado, teniendo en cuenta las investigaciones que adelantaba en contra del narcotráfico trasnacional.

Publicidad

“Unos cuantos amigos sabían y después nos enteramos de que su señora había posteado y dado una entrevista de que viajaban a Colombia, específicamente a Barú. Hubo gente que se enteró de su viaje y estadía en Colombia, pero lastimosamente no previó su esquema de seguridad. Nunca nos ha pasado nada de esto con ningún fiscal en el Paraguay y nos enfrentamos con una durísima realidad”, agregó el fiscal paraguayo.

El funcionario paraguayo mencionó que hay varias investigaciones en curso y que se han realizado requisas en las cárceles y según cuentan los de en la unidad especializada de investigación van a seguir trabajando en ese sentido.

Publicidad

“El resultado, creo yo, lo vamos a conocer muy pronto, en cuanto a la posibilidad de tener una información cierta de que el magnicidio se haya gestado desde una cárcel paraguaya, pero se habla de que en otros países también se pudo haber dado la orden”, indicó.

Finalmente, Salas afirmó que la esposa de Pecci, Claudia Aguilera, ya había comentado desde Paraguay, que su luna de miel sería en Barú. Lo que pudo ayudar en la ubicación de la pareja por parte de los sicarios. Al respecto, el fiscal Marcelo Pecci había sido más cauto y prudente.

“La esposa del fiscal es periodista y seguramente entre sus colegas había comentado el viaje, después de la boda creo que ella había tenido unas conversaciones con sus colegas periodistas… Ella (Claudia Aguilera) está mucho en los medios, es presentadora en noticias, está en radio y tiene un programa en espacio de noticias. Es bastante conocida en el aspecto periodístico, además de que es muy conocida por la gente”, finalizó.