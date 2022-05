"Si hubiera reelección estaría en la pelea y sería reelecto": Duque

En su diálogo con la Cadena BBC, el presidente de la República, Iván Duque, habló de su trabajo durante la pandemia, la implementación de los acuerdos de paz y las protestas del 2021, entre otros.

En la conversación, el presidente también se pronunció por las elecciones presidenciales que iniciaron este lunes en todo el mundo y que culminarán el próximo domingo 29 de mayo.

En su diálogo se le cuestionó por su popularidad. El mandatario recordó que él tenía poca en el 2018, antes de llegar al poder.

“Le cuento algo interesante: Hace cuatro años, en la primera vuelta presidencial, yo obtuve el 39 % de los votos y ese es el mismo número que registran las encuestas a las que ustedes se refieren”, dijo.

“Si yo pudiera presentarse a la reelección, estoy seguro de que estaría en la pelea y sería reelecto, porque tenemos importantes resultados para mostrar”, agregó el presidente Duque en la BBC de Londres.

En la entrevista, el mandatario habló de los logros en su gobierno en temas de seguridad y que son motivo de controversia en el país, como los cultivos ilícitos, entre otros.

“Insisto en los hechos. Yo heredé del gobierno anterior muchos problemas y ahora, mirando dos de los datos más importantes sobre temas de seguridad en América Latina, le pregunto: ¿tener los récords más bajos de homicidios en décadas no beneficia a la gente? ¿Tener el número de secuestros más bajos desde que se llevan estos registros no beneficia a la gente?”, expresó el presidente de la República.

En la conversación, Duque destacó que, en 2021, Colombia registró uno de los crecimientos económicos más grandes y destacó que el primer trimestre de este año la economía también aumentó notablemente frente al mismo trimestre del año anterior.

Al ser cuestionado por Gustavo Petro , quien aspira llegar a la casa de Nariño, el mandatario -sin mencionarlo- enfatizó en la polarización que representa el candidato presidencial del Pacto Histórico.

“A mí me preguntan a diario sobre temas de política, pero yo no mencionó a los candidatos. Donde hay un debate político, yo doy mis opiniones y a muchas personas eso no les gusta", dijo Duque Márquez.

"Y cuando señalo que los principales desafíos que tienen las democracias modernas son la polarización, el adornar o disfrazar la verdad y el populismo, muchos candidatos interpretan que me estoy refiriendo a ellos, se sienten aludidos por estas palabras. Ese es el problema. Pero soy claro en que no mencionó a ningún candidato", reafirmó el presidente.