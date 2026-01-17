Emergencia económica estimula el contrabando: gobernador del Huila

El gobernador del Huila Rodrigo Villalba Mosquera, explicó que uno de los puntos más sensibles del decreto expedido por el Gobierno está relacionado con los impuestos a los licores, al señalar que el IVA del impuesto de consumo se eleva del 5 por ciento al 19 por ciento y estimula el contrabando uno de los flagelos que preocupa a las autoridades de la región.

Agregó el mandatario seccional, que la emergencia económica también compromete directamente las finanzas del departamento y podría poner en riesgo los recursos que van destinados para salud y la educación.

“El Gobierno, amparado en la emergencia económica, regula aspectos como el impuesto al licor, afectando el impuesto al consumo, elevando el IVA del 5% al 19%, lo que distorsiona el mercado regional, estimula el contrabando —que ya ronda el 30%— y constituye una medida regresiva frente a los avances logrados en descentralización administrativa y fiscal” anotó Villalba Mosquera.

Señaló además el gobernador de los huilenses que esta medida afecta la descentralización política, administrativa y fiscal de los gobiernos departamentales “Los gobernadores tenemos el deber constitucional de defender nuestras rentas y la descentralización política, estas medidas afectan gravemente los ingresos departamentales y resultan, a todas luces, inconstitucionales”.



Finalmente, el gobernador Villalba Mosquera, aclaró que su postura frente al decreto de la emergencia económica, no se trata de una confrontación con el gobierno nacional, sino, de un ejercicio responsable de análisis institucional y financiero para el departamento.