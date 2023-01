En enero se han incautado 0.2 toneladas de coca y se han destruido tres laboratorios: fiscal Barbosa

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, insistió este miércoles en el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos (Suiza) que la lucha contra las drogas en América ha fracasado y aseguró que la complejidad de la violencia provocada por el narcotráfico no se resuelve con instrumentos políticos sino con socio-jurídicos.

Precisamente de este tema el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, habló en Meridiano Blu y se refirió sobre la transición de la sustitución de cultivos ilícitos de la que habló el presidente Petro y a la lucha antidrogas que se ha venido haciendo de la mano de los Estados Unidos.

Publicidad

“Usted entenderá que lo que ve el fiscal son muertos y sin criminales todo el santo día . Nosotros lo único que vemos es criminalidad aumentando en el territorio nacional, preocupación porque además nos están matando a los líderes sociales, a los reincorporados, implementación del acuerdo de paz del expresidente Santos es cero... Le pongo un ejemplo para dar cifras concretas entre febrero 13 del 2020 y diciembre 31 del 2022 se decomisaron 1.311 toneladas de estupefacientes, 704 toneladas de coca y 3.174 laboratorios. Hoy si hacemos un promedio vamos a pasar a 200 y el narcotráfico es el que genera la criminalidad”, indicó el funcionario.

Barbosa se mostró preocupado por la baja cifra de incautaciones y de destrucción de laboratorios. Además, del alto número de asesinato de líderes sociales.

“Salen unos decretos del 31 de diciembre del 2022, no consultados o no conversados mejor, porque el presidente tiene competencia para hacerlo, pero no los informaron nada de esto y se ordena la suspensión de operaciones militares y operativos de la Policía contra miembros del Estado Mayor central de Farc. No tengo ni idea si esto es lo que está impactando que no estemos actuando contra el narcotráfico no sé exactamente, tendrían que prefijarle al ministro de Defensa y decirle lo gravísima que dijo el fiscal”, indicó.

Publicidad

El funcionario al ser cuestionado sobre si cree que Colombia abandonó la lucha antidrogas indicó que no sabe y que su preocupación es que bajaron de forma masiva las incautaciones y aumentaron las masacres.