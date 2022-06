“En la historia de Colombia no se había sancionado un presidente”: abogado que interpuso tutela

Como ya es de entero conocimiento, el Tribunal Superior de Ibagué ordenó el arresto domiciliario por cinco días del presidente Iván Duque y el pago de una multa de 15 millones, luego que incumpliera las órdenes impartidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, desde noviembre de 2020.

El desacato sería por no dar órdenes que garanticen la custodia del parque natural Los Nevados, que fue declarado como sujeto de derechos.

“Por desatender el fallo de tutela que declaró el parque natural Los Nevados como sujeto de derechos, hay que recordar que en noviembre 2020 la Corte Suprema de Justicia, a través de una acción de tutela que yo interpuse, emitió una serie de órdenes dirigidas a la protección del parque nacional natural Los Nevados. Ese parque del cual dependemos más de 4 millones de las personas que habitan la ecorregión Eje Cafetero y Tolima”, aseguró Juan Felipe Rodríguez Vargas, abogado que interpuso la tutela contra el presidente Duque.

El abogado también enfatizó que el parque natural Los Nevados surte los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima, además de que Ibagué, capital de este último, depende del parque para el suministro de agua.

“Este es un hecho histórico, porque no se tiene antecedentes en la historia de Colombia, no se había sancionado un presidente de la República en esa medida, no se le ha puesto ni multa, ni mucho menos arresto”, agregó el abogado Rodríguez.

Es de resaltar que ahora la decisión del Tribunal escalará en la Corte Suprema de Justicia y en un término de tres días, esta confirmará o refutará la sanción.

El equipo jurídico de Iván Duque deberá demostrar que el ecosistema sí fue protegido, específicamente en las zonas denunciadas como contaminadas, como lo son los municipios de Casabianca y Anzoátegui, en el Tolima.