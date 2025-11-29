En vivo
En Mariquita, Tolima, se realiza la Segunda Jornada de Bienestar Animal con impacto regional

En un esfuerzo sin precedentes por fortalecer la protección y el cuidado de los animales en el norte del Tolima, ayer 28 y hoy 29 de noviembre se lleva a cabo en San Sebastián de Mariquita la Segunda Jornada de Bienestar Animal, una iniciativa que busca convertirse en referente nacional por su enfoque integral.

