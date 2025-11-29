En Mariquita, Tolima, se realiza la Segunda Jornada de Bienestar Animal con impacto regional

El evento, liderado por la Fundación Mariquita Xplora Travel en alianza con la Asociación de Caballistas del Tolima (ASOCATOL) y con apoyo de la Alcaldía Municipal, reúne a los 12 municipios de la región entre ellos Honda, Fresno, Armero Guayabal, Lérida, Venadillo y Herveo, en torno a actividades de salud animal, adopción, educación y recreación.

Las actividades iniciaron en la Casa de la Segunda Expedición Botánica, donde se discutieron avances y retos de las principales normas de bienestar animal en el país. Entre ellas se destacan:



Ley Kiara , que regula los servicios de cuidado en guarderías y hoteles para mascotas.

Ley Lorenzo , que impulsa el reemplazo progresivo de perros de seguridad por tecnología.

Ley Ángel , que endurece las sanciones contra el maltrato animal.

El foro abierto al público busca fortalecer la pedagogía alrededor de los derechos y la protección de los animales en Colombia, “El día de ayer iniciamos nuestro (gran evento en el norte del Tolima, en la ciudad de San Sebastián de Mariquita, hablando acerca del bienestar animal, de las cualidades y características de los animales y sobre todo en la parte emocional, un profesional etólogo nos habló de las diversas características y cualidades que tienen los animales y cómo se comportan y cómo nosotros desde el punto y de la orilla del ser humano los tratamos de una manera incorrecta, sabiendo que ellos tienen una personalidad propia” expresó Giovanny Prada Pachón, presidente de la Fundación Mariquita Xplora Travel.



Salud, adopción y actividades familiares

El sábado 29, en la Granja Municipal, se concentrará el grueso de la programación con una agenda orientada a beneficiar a perros, gatos y otras mascotas del norte tolimense. Entre las actividades destacan:



Caminata “Mi Mascota y Yo” , con recorrido de un kilómetro desde el centro del municipio.

Jornadas gratuitas de salud anima l, que incluyen vacunación antirrábica, desparasitación, consultas veterinarias y un banco de sangre.

Primera jornada masiva de adopción , como estrategia para reducir el abandono en la región.

Shows de Agility Canino , concursos y actividades recreativas para toda la familia.

Procesos de esterilización y zonas pedagógicas sobre tenencia responsable.

“Comenzamos a hacer trabajo a nivel rural, en las veredas, con los presidentes de la Junta de Acción Comunal y en los barrios de escasos recursos, con animales en condición de calle y de abandono y de personas vulnerables. Y a la fecha actual llevamos cerca de 1.700 animales esterilizados, entre perras, perros, gatos y gatas. Adicionalmente, hemos prestado atención a las urgencias que se presentan, atropellamientos, ataques contra animales”, manifestó David Noza, médico veterinario de la alcaldía de Mariquita



Una iniciativa que busca trascender

Según los organizadores, esta Segunda Jornada de Bienestar Animal no solo pretende ofrecer servicios gratuitos, sino consolidar a Mariquita como destino turístico responsable y comprometido con el trato digno hacia los animales.

“Este evento es el reflejo de una comunidad que entiende que el progreso también se mide por la forma en que protegemos a quienes no pueden defenderse”, señalaron voceros de la Fundación Mariquita Xplora Travel.