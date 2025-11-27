¿En qué va la investigación contra Roa en Fiscalía por la campaña Petro?

Uno de los puntos claves de la decisión de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral al sancionar a los directivos y partidos de la campaña Petro Presidente 2022 por violación de topes, omisión de reporte de gastos y financiación con fuentes prohibidas, es el impacto que genera en otras investigaciones que se adelantan en otros estamentos por estas irregularidades ya comprobadas por la autoridad administrativa.

Además de las sanciones y multas económicas que se tomaron en contra del exgerente y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, la tesorera Lucy Aidée Mogollón y la auditora María Lucy Soto, así como a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica; en la resolución adoptada, el CNE ordenó también compulsar copias a la Fiscalía para investigar directamente a Roa en calidad de responsable de la campaña, “frente a la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, la violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, fraude procesal y las demás que se determinen”.

Lo cierto es que la investigación en contra del exgerente de la campaña ya lleva varios meses siendo adelantada en su etapa preliminar desde mediados de 2023 por el fiscal anticorrupción Elkin Ardila Espinosa, en contra de las personas no aforadas en el caso de presunta financiación ilegal e irregular de la campaña del presidente Gustavo Petro, entre ellos Roa.

Ardila Espinosa ha adelantado varias diligencias, entre ellas búsquedas selectivas en bases de datos, diligencias en la sede del Pacto Histórico, declaraciones de varias personas relacionadas con la campaña, entre otros.



Sin embargo, según fuentes consultadas por BLU Radio, a pesar de los avances realizados por el fiscal Ardila Espinosa, la investigación se ha ralentizado; entre otros factores, por una reestructuración en la entidad adelantada por la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, así como otros cambios internos por la coyuntura electoral del año 2026. Estos cambios han retrasado el trabajo y obligan a los fiscales a estar por lo menos un año más conociendo los temas asignados en dicha reestructuración.