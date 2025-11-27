En vivo
¿En qué va la investigación contra Roa en Fiscalía por la campaña Petro?

¿En qué va la investigación contra Roa en Fiscalía por la campaña Petro?

Pese a que el CNE compulsó copias para que la Fiscalía investigue al actual presidente de Ecopetrol, esta lleva varios meses adelantando una indagación que se ha ralentizado por cambios y reestructuraciones.

