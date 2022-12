Es falso que el Esmad haya matado a camionero en Duitama: Policía

El subdirector de la Policía Nacional, general Ricardo Restrepo, señaló en Blu Radio que permanecen bloqueados tres puntos en el departamento de Boyacá por cuenta del paro camionero que en este departamento se ha tornado violento.



“En este momento tres sitios se encuentran bloqueados: uno en Paipa, otro en Río Chiquito, Sogamoso y el otro en Duitama”, dijo el oficial.



Así mismo desmintió la participación del Esmad en la muerte del manifestante en Duitama.



“En este momento me atrevo a decirle que es totalmente falso, el Esmad actúa usando la fuerza pero no armas, antes de salir a las actividades se hace una revisión para verificar que no lleven elementos irregulares. Hemos iniciado una investigación interna con la Justicia Penal Militar de manera interna”, dijo Restrepo quien señaló que desde la dirección de la Policía se ordenó la creación de un grupo especial para esclarecer lo sucedido.



“Si se sabe que fue responsabilidad de un policía, a la institución no le temblará la mano para entregarlo, pudo haber sido una explosión, un disparo de un sitio lejano, pude haber muchas hipótesis pero en cualquiera de ellas no me quiero equivocar”, agregó el subdirector de la Policía.



Sobre el accidente en el que se vio involucrado el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, el oficial señaló que existen videos donde evidentemente se ve, “hay videos donde se observa que los vehículos fueron atacados con piedras, inclusive cuando se estaba extrayendo a los heridos los manifestantes siguieron atacando al vehículo”, concluyó Restrepo.