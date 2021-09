“Es imposible que la ministra Karen Abudinen continúe en su cargo”: representante Gabriel Santos

El representante a la Cámara por el Centro Democrático Gabriel Santos se desmarcó de su partido al apoyar la moción de censura contra la ministra de las TIC, Karen Abudinen, por el millonario contrato para llevar internet a zonas rurales del país.

Santos, sin embargo, aseguró que acatará la decisión que tome la bancada frente a la jefe de la cartera TIC.

El representante Santos, en diálogo con BLU Radio, justificó su postura frente a la ministra.

“Tenemos el pleno convencimiento de que no se obró con un deber de diligencia suficiente para evitar, no solo que se perdieran los 70.000 millones, sino que hoy en día tuviéramos zonas de la Colombia rural sin la posibilidad de acceso a internet. No tener conectadas a esas personas envió de manera decidida a millones de colombianos a la pobreza”, dijo.

Además, señaló que la ministra Abudinen debe renunciar a su cargo porque lo sucedido hace insostenible su continuidad. “La responsabilidad política que ella tiene en todo lo que ha acontecido es absolutamente insalvable. Celebró los esfuerzos que ella relató sobre lo que ha hecho el Ministerio para recuperar la plata y como caducó el contrato, pero el hecho de que esto haya ocurrido es imposible que la ministra continúe en su cargo”.

No obstante, el representante del Centro Democrático reconoció que es muy difícil que prospere la moción de censura. “Nunca ha prosperado. Uno tiene que ser muy aspiracional, pero también algo realista. Esto nunca ha prosperado y no vería yo por qué esta vez fuera diferente”, afirmó.

Y añadió: "Hoy en Colombia somos expertos en pasar la responsabilidad a otros. Los máximos jefes de una nación o entidad los que deben asumir las responsabilidades de los errores y las irregularidades.

