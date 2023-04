Es inteligente y estoy segura que quiso decir otra cosa: minminas tras polémica con minagricultura

Durante un evento sobre el impulso del hidrógeno en Colombia, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, le respondió a su homóloga, la ministra de Agricultura, quien aseguró desde Medellín que la transición energética era imposible de llevar a cabo en Colombia.

“Es una mujer (Cecilia López) muy inteligente y estoy segura que quiso decir otra cosa, porque esta política de transición energética es una apuesta de todo el Gobierno. Hablamos de que implica transición de balanza fiscal y exportaciones”, dijo la ministra Vélez.

Después de esto la jefe de la cartera de Minas explicó que eso quiere decir que la transición se enlaza con la reforma agraria, el desarrollo agroindustrial , turismo y otros sectores económicos.

“Hay que pensar en la transición como la amiga perfecta del desarrollo agroindustrial del país. El hidrógeno tiene uno de los derivados claves de la reforma agraria: los fertilizantes verdes”, indicó la MinMinas.

La respuesta que se dio durante un evento del impulso del hidrógeno en el país terminó con un “espaldarazo” de la ministra Vélez a la reforma agraria que lidera la ministra de Agricultura, Cecilia López.

La arremetida de minagricultura contra minminas

Cabe recordar que la ministra de Agricultura desde un foro económico en Medellín criticó el proyecto de transición energética al considerar que el Gobierno está haciendo una gran apuesta en ese aspecto cuando se debería empezar por la transformación productiva del país y el sector agropecuario.

“A mí me enfurece que nosotros, los países en desarrollo, adoptamos el discurso de los países ricos, entonces estamos en estos momentos defendiendo proteger el mundo y no se dan cuenta de que lo que nos están exigiendo a nosotros fue exactamente lo que ellos no hicieron”, aseguró la minagricultura.

