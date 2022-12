Es mejor que estén echando lengua y no bala: De la Calle sobre Farc en política

“Se ha abierto una puerta para el fin del conflicto, creo que el rostro de la paz aparece, no me atrevo a decir que estamos en una situación irreversible, pero si me atrevo a decir que, si estamos cruzando un río, hoy estamos más allá de la mitad, es más fácil llegar a la otra orilla que devolverse”, dijo. (Lea acá también: No es retórica decir que acuerdo de víctimas pronostica paz firme: De la Calle ).

Asimismo, De la Calle se refirió a la eventual participación en política de las Farc luego de firmarse el acuerdo definitivo en Cuba.

“El telón de fondo del fin de un conflicto de esta naturaleza es la amplia participación política de quienes se han alzado en armas, ese es el propósito aquí y en cualquier lugar, es mejor que estén echando lengua que echando bala”, aseguró.

De la Calle señaló además que las Farc “han adquirido una serie de compromisos de reparar y obligaciones de hacer trabajos para enmendar los daños que hayan causado” y citó textualmente un aparte de acuerdo.

“Por su parte en el marco del fin del conflicto y dentro de los parámetros del sistema las Farc como organización insurgente, que actuó en el marco de la rebelión, se comprometen a contribuir a la reparación material de las víctimas y en general a su reparación integral sobre la base de los hechos que identifique la Jurisdicción Especial para la Paz”, dice.