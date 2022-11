Es una foto que cualquiera puede interpretar: Isabel Zuleta sobre imagen de Jota Pe Hernández

El senador Jota Pe Hernández denunció juego sucio de la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta, cuyos asesores le tomaron una foto que luego se difundió con un mensaje presuntamente falso. Por primera vez la senadora respondió sobre el incidente.

El pasado 13 de septiembre se tomó esta fotografía que el senador Jota Pe Hernández denuncia, fue realizada por dos asesores de la senadora Zuleta: Andrés Alberto Gómez, su jefe de prensa, y Simón Gómez Azza; momentos después, la foto fue difundida en redes sociales señalando que el senador estaba dormido.

“Yo contesto la llamada y lo que hago es agacharme para escuchar mejor y desde esa barra pues toman la fotografía. Claro el celular de este lado, la cabeza agachada y es lo que ellos utilizar para armar esta calumnia”, declaró el senador Jota Pe.

El video fue obtenido vía derecho de petición por el senador y corresponde a la cámara de seguridad frontal del recinto de la plenaria. Esto responde la senadora.

“Lo que tengo que responder, es que es una foto que cualquiera puede interpretar, que es razonable interpretar lo que se replicó en redes y que no entiendo porqué ahora esa sospecha de si está dormido o no, que reiteró es razonable, pues es tan criticada”, señaló la congresista.

Dice que no les pidió a sus asesores tomar las fotografías, pero que se trataba de un trabajo de control político.

“No veo porqué mis asesores no pueden hacer también esa tarea de vigilancia. Ahora, que haya habido un error en la interpretación, un error en la interpretación puede ser de cualquiera de todos los que vieron esa foto; pero lo que no es cierto es que Jota Pe me está asociando a mí, yo no le mandé tomar la foto”.

Para Isabel Zuleta, su compañero en el Congreso se está victimizando: “entonces lo que pasa aquí con Jota Pe es que se hace la víctima, no, él se la pasa con su cámara en un solo ángulo viendo a qué hora se van los senadores, cuando se van, o ¿no lo han visto sacar sus videos?”.

El senador Hernández ya remitió el caso a la Comisión de Ética del Congreso y le pidió investigar lo sucedido

