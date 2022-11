“Yo no estaba dormido, a Isabel Zuleta le complace quemar políticos”: senador Jota Pe Hernández

El senador Jota Pe Hernández explicó los fundamentos de la demanda que interpondrá en contra de la congresista Isabel Zuleta, por la foto que algunos de los miembros de la UTL tomaron una foto que publicaron en redes haciendo creer que se encontraba dormido durante una sesión.

“Yo no estaba dormido, para nada, el 13 de septiembre estábamos en un debate de control político por el aumento de los precios de servicios públicos. Recibí una llamada, por el ruido que hay en el Congreso me agacho porque no logro escuchar y dos asesores de Zuleta aprovecharon ese momento desde el ángulo y luego con todas las bodegas lo hicieron viral en redes sociales”, explicó Hernández.

El senador aseguró que la naturaleza de Isabel Zuleta es "quemar políticos" y aseguró que la respuesta que dio al quedar al desnudo el cuestionable proceder de los asesores de su Unidad de Trabajo Legislativo refleja su naturaleza.

"Llegué a legislar a favor de mis electores y de los que no votaron por mí. La naturaleza de la senadora Isabel Zuleta es quemar políticos, a ella le complace. Mostramos con pruebas que no estaba durmiendo, que era una calumnia y ella dijo que sus asesores pueden hacer lo que se le de la gana. Ella se burla. no es que tengamos diferencias, es su actuar", indicó el senador.

Hernández aseguró que un parlamentario cercano al Pacto Histórico le contó que desde la colectividad de Gobierno lo ven como un enemigo. El legislador dijo que su negativa a votar el impuesto a alimentos en la reforma tributaria pudo motivar la animadversión.

“Un senador que tienen mucho contacto con el Pacto Histórico me dijo que me ven como un enemigo, que contaban con que el partido Alianza Verde al declararse de Gobierno contaban con ocho votos fijos y no tenían en cuenta que yo no voto aplaudiendo como una foca. Yo voto lo que le convenga la pueblo”, declaró el congresista.

El senador Hernández aseguró hay una falta de interlocución del Gobierno de Gustavo Petro con la bancada de Alianza Verde, lo que ha generado una desilusión en esa colectividad. También aseguró que pese a ser invitado por el presidente a una reunión, en los cuatro años de legislatura no pisará la Casa de Nariño.