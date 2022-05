Un triste caso se registró este fin de semana en una finca de la vereda Volcanes, en Santa Rosa de Cabal, Risaralda , cuando las autoridades capturaron a un hombre que se iba a comer a su perro. El hombre, identificado como Johan Robert Espinosa García, mató a su mascota llamada 'Blacky' y luego intentó cocinarlo, pero las autoridades llegaron en ese preciso momento.

De acuerdo con el secretario de Gobierno de la localidad, Harold Vélez, las autoridades llegaron hasta la finca y encontraron al joven en una habitación con el animal sin piel, sin sus dos patas.

Aunque la Policía lo capturó y en un principio se le iba a dar una condena de 12 a 36 meses de prisión por el delito de maltrato animal, el juez del caso decidió que esta es una medida excarcelable y decidió dejarlo en libertad.

La comunidad del municipio de Santa Rosa de Cabal, está muy indignada con Johan Robert Espinosa García por lo que le hizo a un perrito llamado Blacky en la vereda Volcanes.https://t.co/oSElmZ8qWi pic.twitter.com/5yLGwNAdSD — Pereira Último Minuto (@MINUTOPEREIRA) May 2, 2022

Además, llamó la atención que la hermana del capturado manifestó que esta no era la primera vez que una situación de estas ocurría, puesto que en días anteriores ya había pasado, pero solo "le llamaron la atención".

"En días anteriores ya había pasado y le habían llamado la atención, pero no hizo caso, no saben cuántas veces lo ha hecho. Tenemos conocimiento que es consumidor (de alucinógenos) y vive en la finca de la vereda. También es medicado, pero nos informaron que no toma sus medicamentos", dijo el secretario de Gobierno, Harold Vélez.

Vélez aseguró que un cuadrante en ese sector seguirá pendiente del sujeto, además porque la comunidad denunció que se venían perdiendo mascotas en el sector, por lo que ellos creen que el responsable es el hombre.

