"Esperamos que la Fiscalía le meta el diente a esa información": equipo Petro sobre escándalo de paz

Faltan más de 30 días para que Gustavo Petro tome posesión como nuevo presidente de Colombia, y este martes 5 de julio después de una reunión de cuatro horas en el Palacio de Nariño, se conoció un escándalo por el supuesto desfalco a los recursos de paz por parte de la alta Consejería para la Estabilización.

El equipo delegado del presidente electo señaló que la Fiscalía debe investigar los hechos. Además, solicitarán ampliar la información sobre el tema.

"Esa información muestra lo que básicamente han ejecutado. Nosotros no somos Contraloría, ni somos Fiscalía, pero sí esperamos que ellos le metan el diente a esta información que es evidente (...) Vamos a pedir más información y para esto está el doctor Miguel Ángel del Río que no solo estará en esa ejecución sino en temas de lo que fue el manejo en pandemia por parte de la dirección de gestión. El gobierno del presidente Petro quiere revisar cómo se dio todo", explicó el jefe del empalme de esta cartera, Luis Fernando Velasco.

Hoy estuvimos en la instalación del empalme de @infopresidencia, que el presidente electo @petrogustavo nos ha delegado junto a un equipo diverso de líderes y técnicos encargados de apoyar este importante proceso. #Empalme #PresidentePetro pic.twitter.com/RQ2gPdqa03 — Luis Fernando Velasco Chaves 🚩 (@velascoluisf) July 5, 2022

Así mismo, afirmaron que realizarán un exhaustivo empalme en una serie de obras y empresas de interés nacional como son: el Metro de Bogotá, Hidroituango e incluso de Monómeros, la cual estuvo intervenida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

"Yo tengo una gran preocupación de que Monómeros siga en manos de Guaido, pues en mano de él fue un desastre, se desapareció. Miren lo que está pasando, no se está produciendo y estamos comprando tres veces a lo que se compraban los insumos antes. En eso somos muy rigurosos y claro que tenemos una gran preocupación, es que no podemos seguir conversando con fantasmas que no existen", expresó Velasco.

Por último, Velasco señaló que se respeta la decisión del Gobierno al no invitar a Nicolás Maduro a la posesión de Gustavo Petro: “Quien invita y el que maneja el protocolo son ellos y nosotros somos respetuosos de las decisiones que tomen”.

Para este miércoles está previsto que continúe el empalme entre el gobierno del presidente Iván Duque y el entrante de Gustavo Petro, donde se pedirá una detallada información de la inversión en la implementación del acuerdo de paz.