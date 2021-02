Esperamos que se privilegie la relación con Colombia antes que con el ELN: Duque a Cuba

Desde el diálogo por la reactivación que se adelantó en Arauca, el presidente Iván Duque respondió a Cuba ante la negativa de la extradición de miembros del ELN que se encuentran en este país.

“Es muy importante dejar claro esto: número uno, nadie, absolutamente nadie, puede pretender en una democracia, en un Estado de derecho, que existan causas o ideologías que legitimen un asesinato, un secuestro, una extorsión o un reclutamiento”, afirmó.

Agregó también, que “quienes cometen esas conductas son criminales y así se les debe reconocer y, así se les debe tratar, no solamente por la ley colombiana sino por el derecho internacional”.

Allí, hizo referencia al atentado de la Escuela de Cadetes General Santander, señalando que los responsables de este hecho son miembros del Ejército de Liberación Nacional y que por tal motivo, merecen ser judicializados.

“Nosotros, como Gobierno y autoridades judiciales de Colombia, hemos solicitado la extradición de quienes cometieron, ordenaron y sabían de esas conductas. Por lo tanto, no claudicaremos en esa solicitud de extradición”, dijo Iván Duque.

Insistió también, en que el Gobierno no cederá en esta solicitud de extradición, afirmando que “quienes orquestaron y conocieron esos hechos tienen circular roja de Interpol y por eso, esperamos que se privilegie la relación con el Estado colombiano, antes que la relación con el ELN, que es un grupo narcoterrorista y es narco porque está vinculado al negocio del narcotráfico”.

Adelantó que, en las próximas semanas, por primera vez, se cumplirá con la extradición de miembros del ELN a los Estados Unidos, por solicitudes de jueces federales por el delito de narcotráfico.

“Por eso, nosotros no estamos en endilgarle a nadie culpas, pero sí en reclamar la solidaridad con un Estado de derecho que ha sido lacerado por ese grupo. Aquí no se trata de defender o no protocolos, porque yo fui muy claro cuando le hablé a Colombia después de ese execrable hecho”, concluyó el presidente.