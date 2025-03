Esta es la probabilidad de que los colombianos voten en la consulta popular, según Invamer

La encuesta Invamer, que tuvo en cuenta la opinión de 1.200 ciudadanos de 56 municipios, reflejó también la posición de los colombianos sobre la posibilidad de votar o no en la consulta popular que propuso el Gobierno nacional de Gustavo Petro luego de que se hundiera la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado de la República y que también generó las marchas en el país el 18 de marzo.

Ante esto, se le preguntó a los encuestados: "¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo, con que el presidente Gustavo Petro convoque a una consulta popular para sacar adelante las reformas que propone su Gobierno?".

El 50 % votó que está "De acuerdo" y el 43,2 % manifestó estar en "Desacuerdo", mientras que solo el 6,8 % expresó que "no sabía o no responde".



Probabilidad de que voten la consulta popular

De igual manera, es poca la diferencia entre los que dicen que sí quieren votar y los que no, al mismo tiempo que hay un porcentaje importante de indecisos. De acuerdo con Invamer, los que "Definitivamente sí votaría" son 29,2 % y "Definitivamente no votarían" con 29,9 %.

El 15,9 % indica que probablemente sí votaría, el 7,7 % probablemente no votaría y el 16,4 % no sabe aún si votaría la consulta popular o no del Gobierno nacional.

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo, con que el Presidente Gustavo Petro convoque a una consulta popular para sacar adelante las reformas que propone su gobierno? Invamer

Vale enfatizar que el argumento del presidente Petro de convocar una consulta popular es para que el pueblo decida en las urnas el futuro de las reformas que son banderas del Gobierno nacional.