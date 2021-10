Estamos peor que antes: hija del general Landazábal tras 23 años del asesinato de su padre

Adriana Landazábal, hija del general Fernando Landazábal , habló este sábado en El Radar con Ricardo Ospina sobre el reconocimiento del asesinato del general por parte de las Farc y el margen de impunidad que ha tenido el caso después de 23 años.

Para Landazábal, las víctimas "están peor que antes" y asegura que la JEP "ha perdido un poco el norte este año".

"Estamos peor que antes, ese es el problema. En vez de aclararnos las cosas y que las víctimas sean el centro ha sido todo lo contrario. Van en nuestra contra, nos han hecho volver a sentir todas esas sensaciones y sentimientos. Estamos más confundidos con lo que ellos nos dicen. Es una situación compleja", afirmó Landazábal.

"No se imaginan lo que es tener por videoconferencia a estos señores ahí diciendo cosas que después se contradicen. Hablan de mi padre de una manera tan absurda, de su filosofía sin haber leído sus libros, sin poder dar un dato concreto. Es una sensación que llega hasta la rabia de ver cómo se está manejando por parte de estos individuos", relató Adriana.

¿Creen que las Farc mató al general Landazábal?

"No sé qué decirle, cómo se contradicen tanto. No sabemos nada, no sabemos quien hizo, quien lo pidió, ¿porque?, ¿Cuándo se tramó? Todo ha sido complicado, es una situación difícil. Pienso que la JEP le facilita a las cosas a la gente de las Farc en vez de a nosotros", puntualizó.

Escuche la entrevista completa aquí: