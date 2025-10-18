Estas son las ciudades donde habrá ley seca este sábado 18 de octubre de 2025

Con motivo de las votaciones por los Consejos Municipales y Locales de Juventud que se llevarán a cabo en todo el país este domingo, 19 de octubre, siendo un espacio de participación ciudadana para jóvenes entre los 14 y 28 años, diferentes ciudades han decretado ley seca.

Horario de la ley seca en Colombia este sábado 18 de octubre

Según lo establecido por el decreto 2241 de 1986, la ley seca aplicaría en Colombia desde este sábado 18 de octubre a las 6:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana del lunes 20 de octubre de 2025, en determinadas ciudades. Sin embargo, este horario puede variar según lo establecido por las alcaldías locales.



¿En qué ciudades de Colombia hay ley seca este fin de semana?

Las ciudades de Colombia donde fue implementada la medida de ley seca por las votaciones de los Consejos Locales de Juventudes son:



Cartagena

Yopal

Ciénaga

Montería

Mosquera

Soledad

Ibagué

Palmira

Floridablanca

Girón

Piedecuesta

¿Habrá ley seca en Bogotá este sábado 18 de octubre de 2025?

Según lo mencionado por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, este sábado 18 de octubre de 2025 no habrá ley seca en la capital. Sin embargo, aclaró que la Secretaría de Gobierno, junto con la Policía Metropolitana, adelantarán diferentes operativos y patrullajes en puntos estratégicos de la ciudad para garantizar la seguridad, especialmente en bares y discotecas.

Cabe recordar que días atrás, la Registraduría reveló que más de 11 millones de jóvenes entre los 14 y 28 años están habilitados para participar en dichas elecciones.



En este video de Blu Radio le explicamos las implicaciones de la ley seca

¿Qué es la ley seca en Colombia?

La ley seca es una medida que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas en las fechas establecidas por las autoridades, en establecimientos abiertos, específicamente bares, discotecas, tiendas de barrio, supermercados, entre otras.

Tenga en cuenta que las multas por incumplir la ley seca en el año 2025 puede ser de hasta 32 salarios mínimos diarios legales vigentes: $1.731.168 en 2025.