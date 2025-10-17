Alcaldía de Bucaramanga descarta ley seca por elecciones de juventud este fin de semana

La Alcaldía de Bucaramanga confirmó que no habrá ley seca durante este fin de semana con motivo de las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud, que se realizarán este domingo en todo el país.

El alcalde encargado, Eduard Sánchez, señaló que la Administración considera que no es necesario aplicar esta medida restrictiva, pues se prevé que la jornada se desarrolle en completa tranquilidad.

“Este fin de semana tenemos las elecciones de los consejos de juventud. Por el momento no vemos necesaria la restricción; consideramos que serán unas elecciones que se desarrollarán de la mejor manera”, aseguró Sánchez. El mandatario local destacó que el proceso electoral contará con el acompañamiento de 720 uniformados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, quienes estarán distribuidos en los diferentes puestos de votación para garantizar la seguridad de los ciudadanos y el normal desarrollo de la jornada.

En la capital santandereana estarán habilitadas 920 mesas de votación, en las que los jóvenes entre 14 y 28 años podrán elegir a sus representantes ante los Consejos Municipales de Juventud, espacios creados para promover la participación y el liderazgo juvenil en las decisiones públicas.



Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para participar activamente en estos comicios y recordar que, aunque no habrá ley seca, se espera un comportamiento responsable y respetuoso durante todo el fin de semana.

Además, desde la Oficina de Gestión del Riesgo y la Secretaría del Interior se implementarán planes de contingencia para atender cualquier eventualidad que pueda surgir por lluvias o concentraciones masivas.

Las autoridades locales reiteraron el llamado a la ciudadanía para mantener una jornada tranquila y evitar hechos que alteren el orden público. Aunque no habrá ley seca, se advirtió que quienes incumplan normas de convivencia o alteren el desarrollo de la jornada electoral podrían ser sancionados según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia.

El proceso de votación de los Consejos de Juventud se llevará a cabo este domingo entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, y los resultados preliminares se conocerán en horas de la noche.