Este camión móvil recorrerá Cundinamarca brindando atención psiquiátrica gratuita

En un esfuerzo sin precedentes por llevar la salud mental a las regiones más necesitadas de Cundinamarca, la Universidad de Cundinamarca (UDEC) anunció el lanzamiento de la primera Unidad Móvil de Salud Mental Universitaria en Colombia, una apuesta innovadora que empezará a operar desde septiembre de 2025, con una inversión de 1.100 millones de pesos. Esta iniciativa pionera es liderada por la Facultad de Ciencias de la Salud y el programa de Psicología de la sede de Facatativá, y busca transformar la manera en que se atiende la salud mental en el territorio.

Más que una simple estrategia de atención en salud, se trata de un proyecto multidimensional que responde a una necesidad crítica: acercar los servicios de apoyo psicológico a las zonas rurales y de difícil acceso en el departamento, donde los recursos y profesionales suelen ser escasos. El proyecto también se enmarca dentro del Modelo Educativo Digital Transmoderno (MEDIT), consolidando un puente entre la academia, las políticas públicas y el bienestar comunitario.



Salud mental sobre ruedas

Con esta unidad móvil, la universidad se propone ofrecer servicios psicológicos gratuitos, atención clínica básica, actividades de prevención y promoción de la salud mental, así como psicoeducación para distintos grupos poblacionales. La infraestructura contará con consultorios completamente dotados, tecnología de registro clínico digital y el acompañamiento de profesionales y docentes supervisores.

El psicólogo clínico y coordinador de la unidad móvil, Rubén Darío Vega García, explicó que el proyecto tiene dos ejes centrales: la atención directa a la comunidad y los procesos psicoeducativos.

“Estamos articulados con la Secretaría de Salud de Facatativá. La idea es que vamos a desarrollar dos focos de atención, uno tiene que ver con los procesos de intervención a la comunidad en los territorios locales donde nos encontremos y el otro va a ser todo un proyecto de psicoeducación que van a desarrollar los profesionales que van a estar al interior de la unidad móvil y que va a trabajar con diferentes grupos etarios, infantes, adolescentes, adultos mayores, cuidadores, etcétera. La implementación comenzará con una frecuencia semanal y tendrá como punto de partida el municipio de Facatativá. Sin embargo, la proyección es que el alcance del servicio se extienda progresivamente hacia toda la Sabana de Occidente y, eventualmente, al resto del departamento."

“La idea es que trabajemos con todos los municipios de Sabana de Occidente. Vamos a comenzar en Facatativá y yo pensaría que en un mediano plazo, no este semestre sino el siguiente, muy probablemente a través de las redes de salud mental que se construyen en el departamento, privilegiaremos algunos territorios en donde se haga necesaria la atención en salud mental con las poblaciones.”

Consultas sin costo y atención integral

Uno de los aspectos más relevantes de esta unidad es que las consultas serán completamente gratuitas. El servicio no solo está orientado a estudiantes universitarios, sino también a personas de la comunidad en general que enfrentan problemáticas como ansiedad, depresión, estrés, consumo de sustancias psicoactivas, violencia o trastornos mentales más severos.

“La unidad va a tener básicamente dos servicios, uno que es la atención terapéutica en donde los profesionales que van a estar aquí dentro de la unidad atenderán y harán seguimiento en los casos que se haga necesario (...). Otros casos que muy probablemente impliquen remisiones, nosotros activamos unas rutas que tenemos en Facatativá y esas rutas se activan para hacer las remisiones a las instituciones especializadas, por ejemplo pacientes que puedan tener ideación suicida, violencia intrafamiliar, abuso sexual.” De este modo, la unidad no solo cumple una función asistencial, sino también preventiva y de contención, activando canales de apoyo institucional cuando los casos exceden su capacidad de intervención primaria.

Publicidad

Otro eje fundamental del proyecto es su dimensión académica. La unidad móvil funcionará también como espacio de práctica clínica para los estudiantes del programa de Psicología, quienes estarán siempre acompañados por sus docentes supervisores. Esto asegura tanto la calidad del servicio como la formación integral de los futuros profesionales de la salud mental.

“Es un tema no solamente de atención terapéutica sino de formación profesional, por supuesto siempre con la supervisión clínica que amerita en todos estos casos.” Este componente pedagógico, alineado con los estándares del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación, también permitirá la generación de datos para investigaciones en psicología clínica, con lo cual se fortalecerá el conocimiento científico en torno a la salud mental del departamento.

La profesora Sara Milena Niño, también psicóloga clínica y una de las líderes del proyecto, detalló cómo será la operación inicial de esta nueva herramienta de salud pública.

Publicidad

“El proceso todavía estamos como en un pilotaje, razón por la cual solamente vamos a operar una vez a la semana, inicialmente en el municipio de Facatativá, que es donde nos encontramos nosotros como programa de la universidad (...). Entonces inicialmente va a ser un día en donde vamos a trabajar temas de acompañamiento interventivo, pero también nuestra apuesta es a acciones de prevención y detección y promoción." En ese sentido, la profesora Niño señaló que, aunque se comenzará con una jornada semanal, el plan a futuro es incrementar la frecuencia y llegar a otros municipios del departamento, especialmente donde se evidencien brechas en el acceso a servicios de salud mental.

“Nosotros tenemos el lanzamiento a mediados de septiembre, vamos a ser, iniciamos con nuestra población universitaria y ya nuestra intención es que casi que a principios de octubre ya podamos tener un acercamiento directo con las comunidades (...). La intención es más días en el municipio y también en otros municipios de Sabana de Occidente y por supuesto de Cundinamarca.

Uno de los retos más comunes en la expansión de este tipo de servicios es su financiación. No obstante, en este caso, el respaldo de la Universidad de Cundinamarca ha permitido diseñar un modelo sostenible, sin trasladar costos a los usuarios.

“Nosotros pertenecemos a la Universidad de Cundinamarca, como docente por supuesto yo tengo mi contrato de tiempo completo con la universidad y los estudiantes que son los que hacen la atención terapéutica en la unidad móvil hacen parte de los estudiantes de práctica clínica de séptimo semestre, eso quiere decir que la unidad no tiene ningún costo para la atención. Esta estrategia, al vincular la formación profesional con el servicio social, no solo reduce costos operativos, sino que también profundiza el compromiso ético y social de la institución educativa con su entorno."



Una apuesta por la transformación del territorio

Con esta unidad móvil, la Universidad de Cundinamarca está marcando un precedente nacional en el campo de la salud mental. La movilidad, gratuidad, articulación interinstitucional y enfoque educativo convierten al proyecto en un modelo replicable en otras regiones del país.

Más allá de la atención puntual, la iniciativa busca derribar estigmas y abrir espacios de diálogo sobre la salud mental como parte fundamental del bienestar humano. En un país donde el 17,4 % de los adultos reporta algún tipo de trastorno mental, según el Ministerio de Salud, proyectos como este son esenciales para cerrar brechas y construir comunidades más sanas, empáticas y resilientes.