Disidencia 'Carlos Patiño' asesinó a dos soldados en medio de combates en Sucre, Cauca

Dos soldados profesionales fueron asesinados en medio de combates que el Ejército sostuvo en la tarde de este jueves, 4 de septiembre, contra las disidencias en el departamento de Cauca.

La confrontación se dio puntualmente en la vereda Cascadas del municipio Sucre entre militares del batallón de Alta Montaña y miembros de las disidencias ‘Carlos Patiño’ que tienen alta injerencia en la zona.

Las víctimas fueron identificadas como Jaduer Córdoba Ruiz, José Puchaina Barliza y de acuerdo con la información preliminar, se solicitó el apoyo aéreo para su evacuación de la zona.

Allí, persisten las operaciones en contra de esta estructura que se ha convertido en uno de los grupos ilegales con mayor control de la región con su poder sobre las rutas del narcotráfico y la confrontación con otros grupos ilegales.

Justamente esa facción es la responsable del atentado con explosivos contra la estación de Policía del corregimiento de Piedra Sentada en El Patía, donde murió el subintendente Jeiner Lucumí Caracas.

En los últimos días, por ejemplo, se entregaron a las autoridades los cabecillas disidentes alias ‘Kevin’ y alias ‘Giovanni’, luego de que el máximo jefe de las disidencias de las Farc, alias ‘Iván Mordisco’ ordenara asesinarlos por la pérdida de un cargamento de cocaína.

La entrega de ambos jefes criminales marca un giro en el control del frente ‘Carlos Patiño’, debilitando una de las estructuras más violentas en el suroccidente del país. Las autoridades sostienen que la orden de asesinato impartida por ‘Iván Mordisco’ evidencia fracturas internas en las disidencias, donde la pérdida de cargamentos de droga se paga con la vida y los cabecillas optan por entregarse antes de ser ejecutados por sus propios compañeros.