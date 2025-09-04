Muere en combates con el Ejército responsable de quemar un camión en Norte de Santander

Una ofensiva militar adelantada por el Ejército Nacional en coordinación con la Policía permitió ubicar a los presuntos responsables de la quema de un vehículo de una empresa de gaseosa en el municipio de San Cayetano, Norte de Santander, hecho que estaría relacionado con el no pago de extorsiones por parte del grupo armado organizado ELN.

De acuerdo con las autoridades, las tropas del Gaula Militar Norte de Santander, junto con el Gaula de la Policía Nacional, desarrollaron una operación contra integrantes del Frente de Guerra Urbano Nacional Camilo Torres Restrepo del ELN, quienes delinquen en esta zona del departamento.

La acción se produjo gracias a información suministrada por la comunidad, lo que permitió ubicar a dos hombres señalados de participar en el atentado contra el vehículo. Al percatarse de la presencia de las tropas, los sujetos iniciaron un combate de encuentro que dejó como resultado la muerte en operaciones militares de uno de ellos y la captura de otro, quien ya fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

"En el lugar también fueron incautadas tres motocicletas y dos armas cortas, elementos que eran utilizados para la movilidad y actividades delictivas del Frente Urbano Carlos Germán Velasco Villamizar, del ELN", aseguró el comandante de la Trigésima Brigada del Ejército, general Mario Geovanni Contreras Guineme.

El Gaula Militar de la Segunda División del Ejército reitero el llamado a la comunidad de Norte de Santander para seguir denunciando hechos de extorsiones, secuestros y amenazas a la línea telefónica gratuita 147.