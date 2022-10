Este Gobierno no va a legalizar la cocaína: ministro de Justicia

Recientemente el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, propuso por medio de su cuenta de Twitter legalizar y gravar la cocaína. Una declaración que generó diferentes reacciones y comentarios tanto a favor como en contra. Justo este jueves 20 de octubre la oficina de la ONU contra la droga y el delito reveló que el país llegó a una cifra récord en la siembra de cultivos ilícitos durante el 2021, con un total de 204.000 hectáreas.

Durante la presentación del informe estuvo presente el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien de entrada aseguró que el Gobierno de Gustavo Petro no va a legalizar la cocaína, aunque haciendo la salvedad en que sí se debe buscar un tránsito hacia su uso lícito de la hoja de coca.

Por otro lado, explicó que los cultivadores de hoja de coca no deben tener respuesta penal por parte del Estado, pero los traficantes sí. Y en ese sentido se refirió a la propuesta que hizo el director de la Dian en su cuenta de Twitter.

"El colega director de la DIAN expresó una opinión en Twitter y yo no voy a entrar en controversias con este funcionario al que aprecio y respeto, pero si puedo decirle que como director de la política de drogas del país, aseguro que no vamos a legalizar el tráfico de cocaína, hay propuestas e iniciativas y temas para la agenda política, se puede hablar del tema, pero no hay proyecto de ley ni política pública en ese sentido, la afirmación del colega de la Dian pues es una apuesta en la agenda política de un tema controversial", explicó Osuna

Por otro lado explicó que el informe de Naciones Unidas deja claro que la política tradicional para enfrentar el narcotráfico no fue exitosa y ante eso se deben buscar alternativas.

