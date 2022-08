Este jueves se conocería la nueva lista para elegir contralor

La nueva mesa directiva del Congreso de la República ya definió quiénes serán los integrantes de la nueva comisión accidental que se encargará de definir a los 10 finalistas al cargo de contralor general de la República, después de la orden que dieron los presidentes de Senado, Roy Barreras, y Cámara, David Racero, para rehacer el listado tras varios traspiés que ha sufrido el proceso desde comienzos de este año.

En total, la integran 18 representantes y 18 senadores, con representación de todos los partidos con asiento en el Capitolio Nacional. La primera tarea que tendrán será escuchar este jueves 4 de agosto a los 17 candidatos que quedan en la pelea por el cargo, tras las renuncias de Karol González, Luis Alberto Rodríguez y Juan Carlos Gualdrón.

Esas entrevistas serán públicas, con transmisión por el Canal Congreso y presencia de observadores internacionales, entre ellos, la Misión de Observación Electoral, intentando subsanar irregularidades en materia de transparencia y criterio de mérito que, según el senador Barreras, dejó el Congreso anterior.

Asimismo, el nuevo presidente del Senado negó que detrás de su decisión de rehacer la lista, a menos de un mes de la fecha fijada para la elección, esté la intención de incluir a Julio César Cárdenas, a quien algunos sectores consideran es el candidato del presidente electo, Gustavo Petro.

Este nuevo Congreso de Colombia y esta nueva comisión no legislan ni ejecutan sus deberes por cuenta de las especulaciones de redes sociales. La razón por la que se está construyendo esta nueva comisión accidental es eminentemente jurídica y en obediencia a los fallos de los tribunales. No obedece a la inclusión o exclusión de nadie precisó Barreras

Mientras tanto, el presidente de la Cámara, David Racero, agregó que, sobre la denuncia radicada contra él y Barreras, tienen “la firme convicción de que están actuando en derecho” y que los argumentos responden a fallos como el del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para “corregir lo que un juez nos ordenó”.

Entretanto, algunos sectores independientes cuestionan que esa decisión de volver a armar la lista podría generar una percepción de querer favorecer alguna candidatura, afectando la legitimidad y credibilidad del proceso.

“Genera ahora una prevención peor, que es la de que se está buscando favorecer una determinada línea política en este nombramiento. No conozco a los candidatos, no tengo ningún candidato, realmente no estoy involucrado en la discusión política de esas candidaturas. Simplemente, me inspiro en la voz de muchas personas, entidades y medios de comunicación que piensan que sería peor el remedio que la enfermedad”, indicó el senador Humberto de la Calle.

🚨 PILAs! No hay justificación legal para volver a hacer la lista de candidaturas al máximo cargo de la Contraloría.

Esta decisión sólo se puede explicar por el afán del gobierno entrante de tener Contralor de bolsillo.

El lunes en Comisión Accidental presentaré mis argumentos. https://t.co/B18pMXi8Hw — Jennifer Pedraza S (@JenniferPedraz) July 30, 2022

La nueva comisión accidental:

