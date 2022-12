Exfiscal Moreno desvincula a Luis Alfredo Ramos del Cartel de la Toga

BLU Radio conoció en primicia que el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno liberó de cualquier responsabilidad de actuación ilegal o de pago al exgobernador de Antioquia y exsenador Luis Alfredo Ramos Botero.



En la diligencia adelantada en las últimas horas, Moreno señaló que los pagos que eventualmente hizo Ramos Botero obedecieron a procesos legales, debido a que el exfiscal fue su abogado durante algunas actuaciones en el juicio que se adelanta en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que tiene que ver con sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.



Con base en este testimonio, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tomará determinaciones muy pronto frente a la investigación preliminar que abrió para el caso de Ramos, Hernán Andrade y otros congresistas.

El Exgobernador de Antioquia luis Alfredo Ramos estuvo probado de su libertad tres años acusado de tener presuntos nexos con paramilitares y en noviembre del 2016 fue revocada la medida de aseguramiento. Sin embargo el proceso continúa.

Reacciones del 'Uribismo'

La primicia de BLU Radio sobre esta declaración de Gustavo Moreno, protagonista del escándalo del Cartel de la Toga, generó reacciones en los sectores políticos del país.

El senador por el Centro Democrático Alfredo Rangel aseguró que era evidente que Luis Alfredo Ramos es inocente de haber pagado sobornos para torcer su proceso por parapolítica, pues de lo contrario no habría estado preso.



"Él ha estado preso injustamente durante todos estos años y su hubiera hecho algún pago pues no hubiera ido a la cárcel. Así que la Corte Suprema de Justicia está en mora de resolverle de manera definitiva la situación absolviéndolo porque es absolutamente inocente", dijo.



Rangel agregó que es sospechoso que la Corte Suprema de Justicia aún no resuelva la situación jurídica del exgobernador de Antioquia.



"La Justicia ha sido sospechosamente lenta en el caso de Luis Alfredo Ramos, su situación ha debido resolverse desde hace mucho tiempo y si no ha ocurrido así es porque seguramente ha habido un cálculo de tipo político por parte de los magistrados de la Corte", agregó Rangel.

Por su parte, el senador Alfredo Ramos, hijo del exgobernador de Antioquia, aseguró que con esto se confirma el ‘Cartel de testigos falsos’ en ese proceso y manifestó que ya es tiempo de la justicia absuelva a su padre.



“Es muy importante que la opinión pública sepa de la transparencia y el buen nombre de Luis Alfredo Ramos, que queden de una vez libre de tanta infamia que ha tenido que padecer, y esta noticia corrobora lo que hemos venido diciendo, que ha sido víctima de falsos testigos”, dijo.