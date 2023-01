Explosivas declaraciones de hermano de Piedad Córdoba contra Petro antes de su extradición

En entrevista exclusiva con Blu Radio desde la cárcel La Picota, Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la senadora Piedad Córdoba, aseguró que su extradición a los Estados Unidos está sustentada en una “presión política”.

“El presidente Petro pasa por encima de los motivos de conveniencia política y jurídica. Los hechos de los que se me acusan están en investigación y sucedieron en Colombia, lo que implica que la soberanía judicial impide en estos casos la extradición de un connacional. Lástima que el presidente Petro pasó por alto todo esto, no tuvo ninguna consideración, todas las observaciones que se hicieron a las anomalías en mi caso fueron pasadas por alto por el presidente”, dijo Córdoba.

Córdoba será enviado a Estados Unidos solo por el delito de narcotráfico, pues la Corte Suprema negó los otros dos delitos por los que lo pedía la Corte del Estado Sur de Nueva York: porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir.

Pero antes de la extradición rompió su silencio y tácitamente hizo referencia al episodio que ocurrió en abril de 2022 con la visita de Juan Fernando Petro, hermano del presidente de la República, al exsenador Iván Moreno, donde habría socializado una propuesta de “perdón social” con una supuesta reforma a la justicia que incluiría rebaja de penas para corruptos.

“Le envió un mensaje al presidente Petro de no dejar olvidado a una gran cantidad de personas que están recluidas en el en La Picota, en los patios de extradición. Estaban esperando que el Gobierno realmente en cabeza del doctor Gustavo Petro, como lo hizo en campaña, realmente pusiera en revisión los casos que hoy hay de extradición y que una gran mayoría son casos de entrampamiento”, manifestó

Álvaro Córdoba fue capturado en Medellín el 3 de febrero de 2022 después de que Estados Unidos solicitara su extradición por supuestos vínculos con actividades de narcotráfico.

“Soy inocente de los cargos que se me acusan, las pruebas entregadas a Estados Unidos son ilícitas. Nunca he traficado armas ni narcóticos, no he pertenecido a ningún grupo insurgente, al igual que mi familia, no hemos vivido del narcotráfico porque no somos narcotraficantes. Según él, la ley se aplica a su acomodo y la usan para, selectivamente, perseguir enemigos políticos”, señaló Córdoba.

Según los expedientes de la Corte del Estado Sur de Nueva York, Córdoba se habría aliado con carteles mexicanos y con emisarios del disidente ‘Gentil Duarte’ para exportar cocaína hacía Estados Unidos y otros países de Europa.