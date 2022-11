Decisión del presidente Petro es desafortunada y eminentemente política: defensa de Álvaro Córdoba

Después de que el presidente de la República, Gustavo Petro, confirmara la extradición de Álvaro Córdoba Ruíz, hermano de la congresista Piedad Córdoba, a Estados Unidos, su defensa manifestó que, aunque respetan la decisión del primer mandatario, no la comparten y constituye un “desafortunado precedente jurídico”.

Por medio de un comunicado, Ludy Santiago, apoderada de Álvaro Córdoba, informó que seguirán ejerciendo el derecho de defensa dentro de los términos establecidos en la Constitución por la determinación del jefe de Estado, la cual calificó, además, como “eminentemente política”.

“La decisión del señor presidente de la República es eminentemente política, pero no es armónica con el compromiso público que hiciera en campaña y al inicio de su mandato, de revisar la extradición con los Estados Unidos de América”, detalló la abogada.

Además, Santiago también señaló que se sigue extraditando a colombianos “sin existir un tratado vigente” y criticó el “procedimiento actual”, el cual, según ella, vulnera el debido proceso y las garantías judiciales.

“Estamos convencidos que el señor Álvaro Fredy Córdoba Ruiz no es un narcotraficante como se viene señalando, es hermano de una senadora de la República combativa ideológicamente, distinta, y por lo mismo, no resulta extraño que en esos señalamientos esté involucrado ese ingrediente político que precisamente es el que caracteriza la llamada “conveniencia nacional” de la entrega, que en este caso no ha sido precisada”, agregó en el comunicado.

Así las cosas, Ludy Santiago afirmó que buscará defender los derechos de Córdoba que, según ella, se ven vulnerados, agotando todos los recursos y trámites que “se requieran para que las autoridades administrativas competentes se activen”.

Cabe recordar que Álvaro Córdoba Ruíz es requerido por la Corte del Distrito Sur de New York bajo los cargos de tráfico de armas, concierto para delinquir y tráfico de drogas.

El pasado 17 de agosto, la Corte Suprema de Justicia avaló el traslado a suelo estadounidense del Álvaro Córdoba Ruiz, capturado en Medellín el pasado 3 de febrero como presunto integrante de una organización transnacional dedicada al tráfico de estupefacientes, que tendría nexos con las disidencias de las Farc al mando del abatido alias ‘Gentil Duarte’.