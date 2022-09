Férrea defensa a su hija del papá de la ministra de Minas, Irene Vélez

El papá de la ministra de Minas, Irene Vélez, Hildebrando Vélez, salió en redes sociales a defenderla tras las críticas en su contra por los desaciertos que ha tenido en sus afirmaciones. Puso como ejemplo a dos filósofos: Arquímedes y Leibniz, y sus aportes a la ingeniería.

“Arquímedes, filósofo nos dio a los ingenieros las bases de la mecánica de fluidos. Leibniz, filósofo, desarrolló el cálculo diferencial. Russell, filósofo, fue matemático y Nobel de literatura. Los límites están en la imaginación. No podemos negarnos aprender de otros paradigmas”, escribió en Twitter.

En un segundo mensaje, Hildebrando Vélez respondió, el pasado 2 de septiembre, a quienes consideran que, a su hija, que es filósofa, le falta experiencia y no conoce el sector.

El papá de la ministra no fue el único que la defendió: el presidente Gustavo Petro, ante las más recientes críticas por leer en la Comisión Quinta en el Senado, dijo que, una cosa es confundir no saber sobre minería y otra es no conocer el reglamento en el Congreso.

“Si pusieran el video completo verían a una ministra que sabe de la materia. No confunda no saber de los problemas del ministerio con no saber el reglamento del Congreso que prohíbe leer. El hecho de no poner el video completo muestra ánimo de desinformación”; escribió el presidente.

Durante su intervención en la Comisión Quinta del Senado de la República, la ministra de Minas recibió un llamado de atención por parte del senador Inti Asprilla por leer, hecho que prohíbe la ley quinta.

Asprilla le dijo a la ministra Vélez que tuviera cuidado en su intervención, pues daba la impresión de que estuviera leyendo. "Ministra, hay que tener cuidado para no dar la impresión de estar leyendo, está prohibido por la Ley Quinta, pero continúe su intervención", le dijo.

