FLIP exige el retiro de la circular de la CRC a medios de comunicación

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) ha manifestado su "enorme preocupación" ante la reciente circular enviada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a los canales de televisión en Colombia. La directora de la Flip, Sofía Jaramillo, calificó la solicitud de la CRC como un "asomo de censura", demandando formalmente el retiro inmediato de la misiva.

La polémica surge a raíz de que la CRC solicitó a los medios documentos internos sensibles, como actas y relatorías de comités editoriales. Aunque el Comisionado Mauricio Vera había ofrecido algunas explicaciones y aclaraciones, indicando que la entrega de la información era voluntaria, la Flip mantiene su posición crítica, argumentando que la simple solicitud de dicha información conlleva efectos "muy indeseados".

Sofía Jaramillo enfatizó la gravedad de la situación y la necesidad de acción por parte de la entidad reguladora. Al referirse a las precisiones hechas por la CRC, Jaramillo declaró de manera contundente: "Nosotros desde el viernes lo venimos diciendo, o sea, para nosotros es de enorme preocupación la carta que se envió de la por parte de la CRC. Sí, si bien ha habido algunas aclaraciones, eh, digamos que nuestra solicitud de la CRC es que retire la carta como está en este momento e justamente porque hicieron esas imprecisiones."

La directora de la Flip detalló que, si la CRC desea reformular la carta, debe abstenerse de realizar solicitudes que involucren información que está protegida por la Constitución Política. La solicitud de actas y relatorías de comités editoriales, incluso de forma voluntaria, compromete discusiones sensibles.



La directora explicó que el análisis de pluralismo que ha adelantado la CRC durante años implica examinar cómo la ciudadanía accede a los medios en diferentes regiones. Esto incluye evaluar lugares donde la única fuente de información es, por ejemplo, la radio: "Analizar cómo es ese ecosistema informativo a nivel nacional es importante para saber que en qué lugares deben haber diferentes protecciones, para saber cómo está todo ese ecosistema mediático. Yo creo que es muy importante."

Escuche aquí la entrevista: